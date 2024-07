Büroturm an der Jannowitzbrücke Was gegen das 115-Meter-Hochhaus spricht – und was dafür 

Hochhäuser verändern das Stadtbild, deswegen gelten für ihren Bau besondere Anforderungen. In Berlin regelt das seit 2020 das vom Senat beschlossene Hochhausleitbild. An diesem wird nun auch der sogenannte „Central Tower“ – ein 115 Meter hoher Büroturm, der schräg gegenüber dem S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke entstehen soll – gemessen.

Erfüllt das gigantische Bauwerk die Ansprüche, die sich die Stadt für ihre Hochhäuser überlegt hat? Der Baustadtrat von Berlin-Mitte, Ephraim Gothe (SPD), hat daran erhebliche Zweifel und teilte diese den Bezirksverordneten in der BVV mit.

An den Plänen für das Hochhaus an der Jannowitzbrücke gibt es schon länger Kritik. Das Baukollegium der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte nach einer Sitzung im Mai Bedenken geäußert, zu hoch und zu voluminös sei der Bau. Und auch das Landesdenkmalamt kritisierte die Entwürfe des Towers, der historische Hochpunkte in direkter Nachbarschaft wie das Stadthaus, das Rote Rathaus, den Berliner Dom und die Parochialkirche überragen würde.

Diese Argumente teilt auch Mittes Baustadtrat. Er sieht maximal 90 Meter als angemessene Höhe. Gothe nannte darüber hinaus noch weitere Details der Planung, die er kritisch sieht. Da seien zum einen die teuren Mieten. Mindestens 30 Euro pro Quadratmeter sollen die Flächen dort kosten. Dem Eigentümer, dem slowakische Unternehmen HB Reavis, zufolge, sei der Bau nur so wirtschaftlich.

Bisher hatte es geheißen, dass 30 Prozent der Gesamtfläche für Wohnen, kulturelle, soziale oder Bildungseinrichtungen oder sonstige nicht gewerbliche Nutzungen vorgesehen seien. Das gibt das Hochhausleitbild vor. Laut Gothe verhindern die hohen Mieten aber eine echte Gemeinwohlorientierung.

Normale Wohnungen sind im Tower nicht vorgesehen. Stattdessen soll neben Büros gewerbliches Wohnen auf Zeit realisiert werden. Das heißt im Klartext: Teure möblierte Apartments, in denen Mitarbeiter von Unternehmen wohnen. Also genau das Gegenteil davon, was der angespannte Berliner Wohnungsmarkt braucht. Gothe fordert deshalb, die Apartments auf mindestens einer Etage für zwölf Euro pro Quadratmeter zu vermieten. Dann könnten sich auch soziale Träger diese leisten, um zum Beispiel Jugendliche oder Frauen in Schwierigkeiten dort unterzubringen.

Bebauungsplan Der Bezirk Mitte muss für die Umsetzung des „Central Towers“ einen neuen Bebauungsplan verabschieden. Der aktuell gültige Plan sieht für das Baufeld ein 68 Meter hohes Hotel vor. Da sich für dieses jedoch kein Betreiber fand, verkaufte der frühere Projektträger das Grundstück 2022 an das slowakische Unternehmen HB Reavis.

Dass der Bezirk die geplanten 115 Meter Höhe offenbar nicht genehmigen will, kritisierten mehrere Bezirksverordnete. „Zuerst wird einem Investor die Möglichkeit gegeben, einen Architekturwettbewerb zu einer bestimmten Höhe zu machen und dann diese wieder infrage gestellt“, sagte Gabriele Cocozza (CDU).

Ähnlich äußerten sich die Grünen. „Politik muss Verlässlichkeit erzeugen“, sagte der Verordnete Tarek Massalme. Er sieht Hochhäuser als Zukunftsmodell, um die verbliebenen Grundstücke effizienter zu bebauen, sofern das auch der Allgemeinheit nutze. Dafür müssten noch bessere Rechtsgrundlagen geschaffen werden, forderte er.

Auch Mittes Baustadtrat nennt in seiner Bewertung des „Central Towers“ Argumente, die für den Bau sprechen. Als Vorteile sieht Ephraim Gothe das Erdgeschoss mit Lobby, Geschäften und Gastronomie sowie die öffentliche Dachterrasse. Beides sind ebenfalls Vorgaben des Hochhausleitbildes. Nach Vorschlag der Eigentümer könne in das erste Geschoss wahlweise eine Klinik, Arztpraxen, ein Makerspace, Co-Working oder ein „Haus der Vereine“ einziehen. Allerdings würden auch hier die teuren Mieten gelten, die sich die meisten Vereine wohl kaum leisten könnten.