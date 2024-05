„Gerüchte“ um Helikopterlärm über Berlin Verkehrspolitiker fordert Transparenz über mutmaßliche Rettungsflüge

Der Himmel über Berlin-Pankow kommt auch dreieinhalb Jahre nach der Schließung des Flughafens Tegel nicht zur Ruhe. Wie berichtet, haben insbesondere Hubschrauberflüge über dem Bezirk in diesem Jahr stark zugenommen. Der Hauptgrund dafür ist der neue Rettungshelikopter „Christoph 100“, der seit Januar am Klinikum Buch startet und landet.

Nicht alle freut das. Schon vor dem ersten Flug hatten Anwohner gegen den neuen Landeplatz mobil gemacht. Liane Reinecke etwa vermutete hinter dem Bau des Flugplatzes auf dem Helios-Klinikgelände vor allem kommerzielle Gründe: „Da können sich dann die reichen Scheichs für ihre Behandlungen einfliegen lassen, unter dem Deckmantel der Rettungsflüge.“

Laut der Senatsverkehrsverwaltung stieg nun die Anzahl der Rettungseinsätze über Pankow sprunghaft an. Bis Ende März 2024 war mit 853 Flügen bereits knapp die Hälfte des vergangenen Jahrs erreicht. Ob das wirklich alles Notfälle sind, fragt sich auch Stefan Gelbhaar. „Die Gerüchteküche brodelt“, räumt der Sprecher für Verkehrspolitik der Grünen im Bundestag ein. „Anwohnende fragen, wer da alles wann fliegt, ob die höhere Anzahl von An- und Abflügen notwendig und gerechtfertigt sei.“

Gelbhaar meint deshalb: „Mehr Transparenz muss her.“ Er fordert die „Veröffentlichung von Einsatzzahlen, Flugzwecken, Flugzeiten, -routen, -höhen, auch Kosten“. Das sorge „für Klarheit“. Die Bedenken und Einwände der Anwohner „etwa in Hinblick auf die Lärmauswirkungen auf angrenzende Wohngebiete oder die Auswirkungen auf den Naturpark Barnim, können und sollten beantwortet werden“.

Luftrettung generell habe „eine ausnehmend große Akzeptanz in der Bevölkerung“, begründet Gelbhaar seinen Vorstoß. „Diese Offenheit gilt es mit Transparenz und Beteiligung zu stärken.“

