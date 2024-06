Grill-Verbot im Berliner Mauerpark Darf nie wieder auf dem neuem Rasen gebrutzelt werden?

Bleibt das Grillen im alten Mauerpark in Berlin dauerhaft verboten? Im Zuge der Sanierung des ursprünglichen Parkteils wurde die bisherige Grillfläche abgeschafft. Das Grillen war auf einer Teilfläche des Rasenplateaus in den Monaten Juni bis September erlaubt. Stattdessen wurde unlängst eine neue Grillfläche ausgewiesen - ein steiniges Areal direkt neben dem Flohmarkt im neuen, westlichen Parkteil.

Allerdings soll dies nur eine Übergangslösung sein, beteuert das zuständige Bezirksamt Pankow. Es solle „das Grillen im ursprünglichen Teil des Mauerparks weiterhin ermöglicht werden“. Allerdings spricht vieles dafür, dass dies künftig nicht mehr auf dem Rasenplateau erlaubt ist.

Inzwischen ist dort nämlich neuer, teurer Rollrasen samt Bewässerungsanlage verlegt worden, der geschützt werden soll. Das hat die landeseigene Grün Berlin übernommen. Das kostbare Grün soll nun erst einmal richtig anwachsen. Die Grasfläche ist deshalb noch offiziell bis zum Herbstanfang gesperrt - auch wenn sich nicht alle Besucher daran halten.

Bis dahin sei das Grillen auf einer Ersatzfläche der 2020 eröffneten Erweiterungsfläche des Mauerparks im Westen möglich, erklärte die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Nachfrage. Diese ausgewiesene Fläche am Parkeingang an der Bernauer Straße ist rund 2.000 Quadratmeter groß.

Sogenannte „Parkläufer“ achten derzeit verstärkt darauf und schicken Grillfreunde von den Rasenflächen zum Interims-Grillplatz. „Um eine möglichst geordnete und sichere Nutzung der begrenzten und markierten Grillfläche zu gewährleisten, werden die Besucherinnen und Besucher der Grillflächen von geschultem Personal unterstützt“, bestätigt ein Grün-Berlin-Sprecher auf Nachfrage. „Diese beobachten die Nutzung der Grillfläche, verleihen Feuerschutzmatten als Unterlagen und achten auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen.“

In der Zwischenzeit will der Bezirk die „Parkregeln“ an die neuen Gegebenheiten anpassen, so die Stadträtin weiter. Man wolle dabei Lösungen finden, „die die etablierten Nutzungen mit dem Schutz der frisch qualifizierten Bereiche wie Rasenflächen, Spielplätze u.ä. in Einklang bringen“. So sei das Ziel, „das Grillen im ursprünglichen Teil des Mauerparks nach Ablauf der Fertigstellungspflege Ende September 2024 weiterhin zu ermöglichen und gleichzeitig die neuen Grünflächen zu schonen“.

Übersetzt aus dem Amtsdeutsch heißt das wohl: Grillen ja, aber vermutlich nicht mehr auf dem Plateau. Die potenzielle neue Grillfläche dürfte sich wie die Interimslösung eher auf Schotter oder Steinen befinden - etwa im Bereich des bisherigen Bouleplatzes oder entlang des gepflasterten Hauptwegs Schwedter Straße.

