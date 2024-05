Tagesspiegel Plus Exklusiv Hochhaus-Streit in Berlin geht weiter : Bezirk will auch ohne Investoren-Deal im Thälmann-Park bauen

Pankow kontert die Kritik von Christian Gérôme am neuen Konzept für das Areal in Prenzlauer Berg. Der Stadtrat hält eine Teilbebauung ohne Zustimmung des Investors für möglich.