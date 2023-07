Illegale Müllberge im Berliner Norden wachsen Bezirkspolitiker will Nachtdienst beim Ordnungsamt

„Die illegale Müllentsorgung in Reinickendorf eskaliert“. Mit diesen Worten veröffentlichte David Jahn von der FDP Reinickendorf ein Foto von Dutzende Autoreifen, die halb auf dem Radweg, halb im Forst abgeladen wurden. Das Foto entstand in der Bernauer Straße in Tegel, in der Nähe der Straße R. Dort habe Bergemann mehrere solcher Müllhaufen gesehen.