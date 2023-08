„In Tempo-30-Zone nicht erlaubt“ Berliner Bezirksamt entfernt Radweg am Lützowplatz

Mitte Juli kamen die Fräsmaschinen und entfernten die Markierungen für den Radweg am Lützowplatz in Tiergarten. An wegfallenden Parkplätzen lag es diesmal nicht. Wieso also wurde ein gut funktionierender Radweg einfach so entfernt? „Als Anwohner fragen wir uns, ob es sich hier um einen Schildbürgerstreich handelt“, schrieb Leser Norbert Böhmer in einer Mail an den Tagesspiegel. „Das Ergebnis ist nun eine holprige Asphaltfläche. Sollen hier die Radelnden nicht von den üblichen, holprigen Berliner Radwegen entwöhnt werden?“

Zu verdanken haben die Radfahrer:innen das der Straßenverkehrsordnung. Denn am Lützowplatz wurde eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Und: „In Tempo-30-Zonen sind Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn nach § 45 Abs. 1c StVO nicht erlaubt“, teilt das Bezirksamt Mitte mit. Und damit war der Radweg Geschichte.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken – in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Mitte finden:

Sie wollen mehr aus Berlin-Mitte lesen? Im aktuellen Bezirksnewsletter berichtet Julia Weiss auch über diese Themen:

Kiezzentrum Sprengelhaus in Gefahr: Gebäude in Wedding soll verkauft werden

Als ein Brand 1817 das alte Schauspielhaus am Gendarmenmarkt zerstörte

Lichtblick für die Anna-Lindh-Schule

Invalidenfriedhof wird zum Nazi-Wallfahrtsort

Unidozent soll Studierende sexuell belästigt haben

„Verbesserung für den Lieferverkehr“: Lieferzonen am Radweg Müllerstraße werden nachträglich eingerichtet

Verlosung: Tickets für das Sommerkino am Potsdamer Platz zu gewinnen

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.