Interview mit „Pulse of Europe“ Was ist aus der Europa-Begeisterung geworden?

Ein blaues Fahnenmeer für Europa? Das war mal. 2017 standen Tausende Menschen auf dem Gendarmenmarkt, um nach dem Brexit und der Wahl von Trump für ein geeintes Europa zu demonstrieren. Damals wurde die Bewegung „Pulse of Europe“ groß.

Am Wochenende fand die #EuropaDemo von „Pulse of Europe“ mit den Berliner Europawahl-Spitzenkandidaten im Lustgarten statt. Statt Tausenden kamen aber nur noch 300, schätzt Peter Funk. Er ist im Vorstand der Bürgerbewegung und engagiert sich weiterhin dafür, Menschen für Europa zu begeistern. Im Interview spricht er darüber, wieso das heute viel schwieriger ist, was viele an der EU stört und was droht, wenn Rechtsextremisten bei der Wahl am Sonntag triumphieren.

Herr Funk, nach dem Brexit demonstrierten Tausende Menschen für ein geeintes Europa, jetzt nur noch wenige hundert. Hat Europa seine Fans verloren?

Wir haben auf mehr Zulauf gehofft. Europa ist durch Nationalismus und Rechtsextremismus heute genauso gefährdet wie damals. 2016 kamen wir aus einer Zeit, in der alles einfacher schien. Die Mauer war gefallen und Deutschland wiedervereinigt. Krisen schienen überwunden zu sein. Der Brexit und die Wahl Trumps hat die Leute aus dieser Selbstverständlichkeit gerissen. Mittlerweile häufen sich die Krisen: Ukraine-Krieg, Inflation, Umweltkrise. Das führt dazu, dass die Menschen in die Defensive gehen. Sie haben das Gefühl, sich nicht um alles kümmern zu können und dafür auch noch auf die Straße gehen zu müssen.

Peter Funk engagiert ist im Vorstand der Bürgerbewegung „Pulse of Europe Berlin“ und engagiert sich für mehr europäische Öffentlichkeit mit Formaten wie dem „Euromat“ als transnationale Alternative zum „Wahl-O-Mat“. © Pulse of Europe

Der Bewegungsforscher Dieter Rucht erklärt den Bedeutungsverlust von „Pulse of Europe“ auch damit, dass keine konkreten Forderungen an die Politik formuliert wurden. War das ein Fehler?

Ja und Nein. Wir sind mittlerweile programmatischer geworden, aber wir wollen weiterhin überparteilich funktionieren. Wir setzen weniger auf Demonstrationen und mehr auf Austausch und Diskussion, um eine europäische Öffentlichkeit zu fördern, zum Beispiel mit unseren Hausparlamenten, die jetzt in der neunten Runde durchgeführt werden.

Dabei kommen Menschen zusammen und bekommen von uns strukturierte Informationen zu einem Thema. Aktuell die Frage unter anderem nach der europäischen Verteidigung. Was bedeutet es für unsere Sicherheit, sollte die NATO Europa nicht mehr schützen? Wir wollen damit den Austausch von allen Bürgerinnen und Bürgern stärken, ohne ihnen vorzugeben, was sie denken sollen und sie zusammenbringen mit Persönlichkeiten aus dem Europäischen Parlament in von uns organisierten Webinaren – wie Manfred Weber oder Katarina Barley.

Sind viele, die damals auf die Straße gingen, nicht auch inhaltlich von der EU enttäuscht. Zum Beispiel von der restriktiven Flüchtlingspolitik?

Wie auf allen politischen Ebenen hat die Unzufriedenheit zugenommen. Studien zeigen, dass sich das nicht so sehr von der Haltung zur nationalen Politik unterscheidet. Die einen glauben, dass Regierungen etwas zum Positiven verändern können, andere immer weniger.

Auch die Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin, obwohl sie bei der letzten Europawahl nicht angetreten war, hat viele enttäuscht. Es hat aber nicht nur mit konkreter Politik zu tun, sondern auch mit emotionaler Bindung. Europäische Institution scheinen weit weg zu sein. Deswegen bieten wir auch Dialogformate mit EU-Politikern an: Anders als Bundestagsabgeordnete haben sie weniger Kontakt vor Ort zu den Bürgern.

Einer Umfrage zufolge wollen nur 59 Prozent der jungen Europäer bei der EU-Wahl abstimmen. Wie kann man junge Menschen wieder mehr für Europa begeistern?

Über die Inhalte: Die EU hatte da eine gute Phase, als der ambitionierte Green Deal auch als Reaktion auf die Demonstrationen von „Fridays of Future“ entwickelt wurde. Der besagt, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Das war so nur durch den Druck auf der Straße möglich.

Auch bei digitalen Themen tut die EU viel. Gerade junge Menschen kennen die Abgründe von Gewalt und Mobbing im Internet. Die EU will mehr Sicherheit schaffen und setzt der Marktmacht von großen Konzernen wie Google und TikTok etwas entgegen. Allerdings mangelt es noch an der Kommunikation. Medien berichten lieber über lokale Themen als über europäische. Im Wahlkampf geht es mehr um deutsche Parteien, als dass die Vorteile der EU erklärt werden.

In der Kampagne „Wähle nicht dein Sofa. Wähle Europa“ von „Pulse of Europe“ rufen bekannte Persönlichkeiten zum Wählen auf. Was steht bei dieser Europawahl auf dem Spiel?

Auf dem Spiel steht ein funktionierendes Europa, das Mehrheiten zusammenbekommt für eine Politik, die nach vorne schaut und nicht rückwärts gerichtet ist. Das Risiko ist groß, dass sich rechte Blöcke zusammenschließen und eine Politik betreiben, die Entscheidungsprozesse von der EU wieder in Nationalstaaten zurückverlagert. Dann wäre das Europäische Parlament gelähmt und die EU könnte keine Politik mehr machen, die den Leuten zugutekommt. Dann erodiert das Vertrauen in Europa. Das passiert, wenn antidemokratische und rechtsextreme Parteien zu viel Macht bekommen.