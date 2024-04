Isaac-Newton-Schule in Berlin-Köpenick Schüler haben mit ihrer Idee 30.000 Euro gewonnen

Bei einem Wettbewerb der Initiative von „Zukunft mitgemacht“ hat die Isaac-Newton-Schule (INS) in Oberschöneweide den ersten Platz belegt. Ein Tüftelraum, neue Sitzgelegenheiten, ein Terrarium und Workshops sollen jetzt mit dem Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro finanziert werden.

Erreicht hatten das die Schülerinnen und Schüler der Wahlpflichtkurse „Fit INS eigene Projekt” der 9. und 10. Klasse der Sekundarschule. „Wir haben die Jugendlichen einfach gefragt, warum sie Schule so doof finden, was sie sich wünschen würden und was getan werden muss, damit sie sich hier wohlfühlen“, erklärt Lehrerin Christine Walzer. Daraus wurden Ideen entwickelt, die für einen Maker Space bei der Initiative „Zukunft Mitgemacht” eingereicht wurden. Die Isaac-Newton-Schule hat bundesweit mit ihren Ideen unter 200 Schulen den ersten Platz erreicht. An der Preisverleihung nahm auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) teil.

Selbstbestimmtes Lernen fördern

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich die Initiative „Zukunft Mitgemacht“ für die Förderung von selbstbestimmtem Lernen und fördert Schulprojekte in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und MINT-Bildung. Das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble unterstützen bundesweit Ideen für die Schule von morgen. Die Fördersumme für Maker Spaces zur Schulentwicklung wurde auf 350.000 Euro aufgestockt.

Maker Space Maker Spaces sind offene Lernräume, die einen einfachen Zugang zu Werkzeugen, Technologien, Materialien und Know-how bieten und so einen gezielten Raum für kollaboratives und interdisziplinäres Arbeiten bilden. In diesen Ermöglichungsräumen wird projektorientiert, experimentell und kreativ gearbeitet – mithilfe von verschiedenen digitalen sowie analogen Elementen, wie z.B. 3D-Druckern, Fräsern, Lasercuttern oder Plottern für handwerkliches Arbeiten, Kameras und Greenscreens zur Produktion von Filmen & Videos sowie mit Laptops und Tablets zum Programmieren & Visualisieren. In den Maker Spaces werden unterschiedlichste Fähigkeiten und Zukunftskompetenzen der Schüler*innen gefördert.

Der 1. Platz erfüllt die INS mit Freude und Stolz. „Seit langem sind wir der Meinung, dass Bildung weit über Bücher und Tafeln hinausgeht. Wir haben nun auf der Reise in die Zukunft die Gelegenheit, unsere Visionen von Schule mit Leben zu füllen und die Träume unserer Schüler:innen in Teilen zu verwirklichen. Gemeinsam werden wir die finanzielle Unterstützung nutzen, um kreative Räume zu schaffen, die nicht nur Wände und Dächer haben, sondern auch Seele und Herz. Ich freue mich auf die Umsetzung unserer Ideen“, sagt Elke Glaser, Leiterin der INS.

Kreativität der Jugendlichen anstoßen

Die Idee stammt von der Lehrerin Christine Walzer: „Ich war im vergangenen Jahr bei einer großen Bildungsmesse im FEZ. Dort ging es darum, Schule neu zu denken, projektorientiert zu arbeiten und Schülerinnen und Schüler mehr zu beteiligen.“ Dadurch wurde ein Kreativitätsprozess angestoßen, den sie dann mit ihren Schülern umsetzte. Die Jugendlichen bemängelten im Gespräch ihren trostlosen Schulhof, schlugen Sitzecken und Schattenspender vor, auch einen Wasserspender, an dem man problemlos und hygienisch Flaschen auffüllen kann.

Schülerinnen und Schüler der Isaac-Newton-Schule präsentieren ihren Siegerentwurf eines Maker Space. © GRAND VISIONS

Aber auch die persönlichen Stärken der Jugendlichen sollten entwickelt werden. „Ein Junge kennt sich beispielsweise mit sämtlichen Spinnen aus, kann sie sogar in Weibchen und Männchen unterteilen. Um ihn besser zu integrieren und seine Stärke zu fördern, haben wir jetzt auch eine Terrariengruppe gebildet, bei der er der Projektleiter ist“, erklärt die Lehrerin. Denn jeder, egal wie schwierig und egal welche Sonderrolle er einnimmt, soll durch sein Projekt gefördert werden. Letztlich sollen die Jugendlichen in diesem Wahlpflichtkurs herausfinden, wie man Ideen entwickelt und sie auch umsetzt. Der Weg ist das Ziel.

Viele Ideen warten darauf umgesetzt zu werden

Dass sie mit ihren Ideen so gut ankommen würden, hätten sie nicht gedacht. Doch die Freude bei den beiden Lehrerinnen und den Schülern war riesig. Zwei Drittel des Preisgeldes sollen jetzt in Anschaffungen investiert werden. Neben Regalen und Verbrauchsmaterialien sind es vor allem ein 3D-Drucker und ein Lasercutter, mit denen sie dann weitere Dinge umsetzen wollen. So sollen Sitzgelegenheiten in der Holzwerkstatt selbst gebaut werden, ebenso Terrarien.

Projekte sollen breit aufgestellt werden

„Aber wir brauchen auch Workshops für die neuen Geräte, sowohl für uns Lehrerinnen, als auch für einzelne Schüler, sodass per Schneeballsystem immer mehr damit umgehen können“, erklärt Christine Walzer die Idee. Auch soll der Schulhof mit Pflanzen ansehnlicher werden, dafür sollen die Schüler mit Mini-Computern ein Bewässerungssystem entwickeln, das vor allem in den Sommerferien nötig ist.

Was hätten sie ohne Preisgeld gemacht? „Wir hatten schon unsere Fühler in Richtung anderer Sponsoren ausgestreckt“, sagt die Lehrerin und lacht. Alle seien mit grenzenlosem Enthusiasmus bei der Sache gewesen – diese Begeisterung hat letztlich auch zum Sieg geführt.

