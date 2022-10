Lärm, Falschparker, unnütze Ipads Unterwegs mit Iris Spranger im Berliner Nordosten

Der Junge sitzt auf seinem Fahrrad, die Füße links und rechts auf dem Boden abgestellt, lächelt freundlich, und wartet. Darauf, dass die Gruppe von knapp zehn Personen auf dem schmalen Weg am Rande der Senftenberger Straße in Marzahn-Hellersdorf an ihm vorbeiläuft. Es ist eine nette Geste, einzelne lächeln freundlich zurück, während sie ihn passieren.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden