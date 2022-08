Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz:

Zutritt nur für Ost-Berliner: Wählt das Strandbad Grünau Gäste beim großen Andrang derzeit wieder nach Postleitzahl aus? Eine Newsletter-Leserin, die aus dem Südwesten Berlins anreiste, hat es so erlebt. Auch der Checkpoint hatte vor einem Jahr schon einmal über eine solche Praxis berichtet, die allerdings nicht offiziell bestätigt wurde und auf der Website des Strandbads auch nicht erkennbar ist. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Was macht eigentlich ein Jugendwart? Cathleen Reid vom Köpenicker Hockey e.V. erzählt

Bürgerinitiative will freien Uferweg: Schwimm-Demo in Schöneweide geplant

Illegale DDR-Villa im Müggelwald wird abgerissen

Paul-Pohle-Haus: degewo eröffnet Wohnprojekt für Geflüchtete aus der Ukraine

Neue Bäume in Friedrichshagen: Bezirk bittet um Spenden für Stadtbaumkampagne

Bauunternehmen gekündigt: Umbau des Strandbad Müggelsee muss pausieren

Früher Industrie, heute Eigentumswohnungen: Hobby-Historiker hat Buch über Spindlersfeld geschrieben

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Bezirksstadträtin Filiz Keküllüoğlu zum Stromsparen an Schulen

Traberwegfest findet wieder statt

Zur Langen Nacht der Bilder in Lichtenberg macht auch das KAHO auf

Neues Tuberkulosezentrum eröffnet in der Zachertstraße 75

21. Familienrenntag in Karlshorst

„ReLAX“ : neuer Kieztreff in Fennpfuhl stellt sich vor

Lichtenberger scheitert mit Klage zur Umbenennung der Mohrenstraßen

Termin für große Podiumsdiskussionen mit Berufspolitiker:innen aus Lichtenberg

Seenfest im Strandbad Orankesee

