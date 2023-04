Nach Hausbrand in Berlin-Pankow Ein Ehepaar hat sein Zuhause verloren. Und etwas Neues gewonnen

Es sind nur Dinge. Dieser Satz geht Kristina Peter immer wieder durch den Kopf. Es sind nur Dinge, die dort im brennenden Haus zerstört werden. Kein Mensch wurde verletzt und auch die Katze von nebenan konnte in Sicherheit gebracht werden. Gemeinsam mit ihren Nachbar:innen und ihrem Ehemann Karsten steht Kristina Peter am Abend des 2. März vor dem brennenden Mehrfamilienhaus im Pankower Florakiez. Der Dachstuhl hat Feuer gefangen, hundert Feuerwehrleute löschen bis in die frühen Morgenstunden den Brand. Viele Liter Löschwasser fließen durch die Etagen, Rauch dringt in jede Ritze, Eigentum verbrennt. Später wird Kristina Peter zu dem Schluss kommen, dass sie mehr als Dinge verloren hat.