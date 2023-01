Nach Schließung der Außenfläche Eislauf im Berliner Erika-Heß-Eisstadion wieder für alle möglich

Der öffentliche Eislauf im Erika-Heß-Eisstadion in Berlin-Mitte ist ab sofort wieder für alle Altersgruppen frei gegeben. Das teilte das Bezirksamt mit. Allerdings sind die Zeiten nach der Schließung der Außenfläche für den restlichen Winter sehr beschränkt. Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 14 Uhr wird die Halle, die sonst für den Vereins- und Schulsport reserviert ist, für alle geöffnet. Gerade für Kinder und Jugendliche, die zu dieser Zeit meist in der Schule sind, fällt mit der Außenfläche eine beliebte Sportstätte weg.

Deswegen steht das Bezirksamt in der Kritik. Zuerst beschwerte sich eine private Eislaufschule, dass sie alle Kurse absagen muss. Das fand der Betreiber ungerecht. Dann kritisierte die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die eingeschränkte Nutzung.

Kompromisse bei Nutzung der Halle werden gesucht

Die zuständige Stadträtin Maja Lasić sicherte zu, sich in Gesprächen „um Kompromisse bei der Nutzung der Hallenfläche“ zu bemühen. Allerdings sei die an den Vereins- und Schulsport vergebene Eisfläche in der Halle aufgrund des geschlossenen Eisstadions Neukölln bereits stark ausgelastet.

Grund für die Schließung der Außenfläche ist ein defektes Ventil. Für den Austausch müsste dem Bezirksamt zufolge das gesamte Ammoniak aus dem Kühlkreislauf des Stadions abgelassen werden, was auch zur Schließung der Innenfläche führen würde. Deswegen könne die Panne erst im Frühling repariert werden.

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Berlin-Mitte. Der erscheint immer mittwochs und kann, wie alle anderen Bezirksnewsletter auch, hier kostenlos abonniert werden. Über diese Themen berichtet Julia Weiss in dieser Woche auch:

Wahlkampf in der BVV: Streit über das Café Leo

Gewagter Entwurf: Ein Vulkan-Gebäude mit Wasserfall und Tropenwald für das Humboldt Forum

Friedrichstraße ab Montag wieder für Autoverkehr gesperrt

Europas größter Food Hub „Manifesto“ am Potsdamer Platz eröffnet

Verkehrswende in Mitte: Wo fallen wie viele Parkplätze weg?

Spielplatz am Humboldthain wird für Bürobau abgerissen – und an anderer Stelle wieder aufgebaut

Ukrainerinnen am U-Bahnhof Alexanderplatz angegriffen

Zur Startseite