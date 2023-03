Neue Rosen für Berlin-Mitte Frisches Grün für den Pappelplatz

Der Pappelplatz in Berlin-Mitte wird aufgefrischt und erhält neue Rosen. Der Platz entstand im Jahr 1833 als dreieckiger Platz nördlich der Invalidenstraße zwischen Ackerstraße und Elisabethkirchstraße. Die Rosen haben nun in den vielen Jahren ihrer Standzeit ihr Ansehen verloren. Bodenaufwertungen zeigten laut Bezirksamt wenig Erfolg. Daher sei es dringend notwendig, den Boden auszutauschen. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Mitte in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke in voller Länge und kostenlos erhalten.

Mit dem Bodenaustausch werde nicht nur spezielles Rosensubstrat eingebracht, sondern es auch neue Rosensorten eingebracht, die den klimatischen Bedingungen und den damit einhergehenden Problemen wie Trockenheit und Pilzkrankheiten trotzen können. Und: „Der Boden ist durchsetzt mit verschiedenen Unkräutern, die nicht mehr beseitigt werden können, ohne die bereits angeschlagene Bepflanzung weiter zu schädigen.“

Die Arbeiten haben mit Rodungsarbeiten Ende Februar 2023 begonnen und werden voraussichtlich bis Ende Mai 2023 abgeschlossen sein.

