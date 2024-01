Planschvergnügen im Berliner Südosten Kleine Schwimmhalle in der Wuhlheide wieder geöffnet

Das Wasser sprudelt endlich wieder. Sehnlichst erwartet, war es jetzt endlich so weit … Am 7. Januar wurde die Kleine Schwimmhalle Wuhlheide nach zweijähriger Sanierung mit einem kleinen Familien-Badefest wieder eröffnet. 2,4 Millionen Euro haben die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) dafür investiert.

Wie fast immer in Berlin, fielen die Sanierungsarbeiten deutlich umfangreicher aus als erwartet und brauchten daher auch doppelt so lange wie geplant. Zu viele Schadstoffe in der Bausubstanz waren die Ursache, die sorgfältig entsorgt werden mussten. Dann kamen noch Lieferschwierigkeiten dazu.

Saniert worden ist das Foyer sowie der Umkleide- und Sanitärbereich, der komplett entkernt wurde. Eine Fußbodenheizung schafft nun wohlige Wärme. Türen und Drehkreuze sind ausgetauscht worden. Die Lüftungsanlage des Bades ist ebenfalls komplett erneuert und das Dach gedämmt worden. Ein separater Kassenraum schafft jetzt mehr Platz im Eingangsbereich. Das Innere der Halle mit den beiden Schwimmbecken blieb hingegen unverändert.

Das Bad bietet mit seinen vor allem auf diese Gästegruppen ausgerichteten Schwimmbecken ein Angebot, das es in dieser Form in ganz Berlin nur einmal gibt. Oliver Igel, Bezirksbürgermeister (SPD)

Zielgruppen sind Senioren und kleine Kinder

Die Kleine Schwimmhalle ist ein wichtiges Bad über den Bezirk hinaus. Bei einem Ortsbesuch vor der Eröffnung hat sich Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) ein Bild von dem Bad gemacht. „Die Kleine Schwimmhalle Wuhlheide wurde in den letzten Jahren vor allem von Familien mit kleinen Kindern sowie von Seniorinnen und Senioren sehr vermisst“, erklärte Igel, der auch Mitglied im Aufsichtsrat der Berliner Bäder-Betriebe ist. „Das Bad bietet mit seinen vor allem auf diese Gästegruppen ausgerichteten Schwimmbecken ein Angebot, das es in dieser Form in ganz Berlin nur einmal gibt. Daher bin ich sehr froh, dass die Sanierung nun abgeschlossen ist“, sagt er.

Weniger Energieverbrauch

Wichtig war den Berliner Bäder-Betrieben auch die Ökobilanz. Die BBB-Vorständin Marie Rupprecht sagte anlässlich ihres Besuchs: „Nach der Sanierung ist das Bad nicht nur heller, freundlicher und moderner. Sein Betrieb wird künftig auch weniger Energie benötigen als bisher.“ So verbraucht die Schwimmhalle, die 1979 gebaut wurde, zukünftig jährlich knapp 68.500 kWh weniger Energie und der CO²-Ausstoß wird um rund 1,7 Tonnen reduziert.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dieser Artikel stammt aus dem kostenlosen Newsletter für Treptow-Köpenick, den Sie hier abonnieren können. WeitereThemen aus dieser Woche sind:

Wiederholung der Bundestagswahl in Treptow-Köpenick nur in Friedrichshagen. Bezirk wurde für seine Umsicht gelobt.

Zwei denkmalgeschützte Häuser in Köpenick werden immer wieder von Vandalen beschmiert. Jetzt soll sie ein Zaun schützen.

Kathastrophenbaustelle Regattastraße fordert erstes Opfer: Nach nur 13 Monaten schließt das Restaurant Riviera.

Immer mehr Schlaglöcher tun sich im Bezirk auf. Wir verraten, wie sie gemeldet werden können.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.