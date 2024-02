Poetry Slam Der Künstler hinter dem „Kalleslam“ in Berlin-Karlshorst

Moderator und Künstler Ortwin Bader-Iskraut ist ein Berliner, von dem man sagen kann, dass er in seinem Kiez geblieben ist. Zwar veranstaltet er mit den „Kiezpoeten“ in ganz Berlin Poetry Slams, aber der 32-Jährige lebt und arbeitet weiterhin in Karlshorst, wo er aufgewachsen ist. Seit 2015 veranstaltet er die beliebte Bühne „Kalleslam“ im Kulturhaus Karlshorst.