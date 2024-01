Restaurant Riviera Historische Vergnügungsstätte im Berliner Südosten wieder geschlossen

Das Restaurant Riviera im historischen Ballsaal des Gesellschaftshauses in Grünau eröffnete erst im November 2022. Nur 13 Monate später hat das À-la-carte-Restaurant wieder geschlossen. Die Ursachen: Inflation und eine Dauerbaustelle auf der Regattastraße.

Das Restaurant war eigenständiger Teil der Seniorenresidenz an der Regattastraße, die von der SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH betrieben wird. Sowohl Residenzbewohner als auch Gäste von außerhalb konnten in dem Restaurant essen.

Der Saal wird weiterhin für die Residenz und für Veranstaltungen genutzt Ilka Felgner, Leiterin der Seniorenresidenz

Seit Jahresende hat das Restaurant nun geschlossen, doch „der Saal wird weiterhin für die Residenz und für Veranstaltungen genutzt“, sagt mir Ilka Felger, Leiterin der Seniorenresidenz. So sind kulturelle und/oder kulinarische Veranstaltungen sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz als auch für die Öffentlichkeit angedacht.

Ilka Felger macht wirtschaftliche Gründe für die Schließung verantwortlich. „Wir haben zum falschen Zeitpunkt eröffnet. Inflation und Energiekrise, somit weniger Kaufkraft bei den Menschen. Zudem die Vollsperrung der Regattastraße durch die Dauerbaustelle direkt vor der Tür, die die Laufkundschaft und Wochenendgäste fern hielt“, zählt sie die Gründe auf. Die Betreibergesellschaft, die Bewohner und auch viele Grünauer seien sehr traurig darüber, sagt sie.

Historische Vergnügungsstätte

Das prächtige Gesellschaftshaus ist seit 1875 eine beliebte Ausflugsadresse in Grünau gewesen. Über Generationen wurde hier getrunken, gegessen und getanzt. Nach dem Mauerfall folgten Jahre des Stillstands und des Verfalls, bis sich ein Investor für die Seniorenresidenz und die Sanierung des integrierten Ballsaals fand, in dem sich das Restaurant befand. Wenn schon nicht das Restaurant, zumindest der erst kürzlich aufwendig restaurierte Ballsaal des Hauses bleibt den Berlinern erhalten. Schon am 18. Januar soll dort die erste öffentliche Veranstaltung stattfinden: eine musikalische Lesung.

