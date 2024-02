Tagesspiegel Plus Riesen-Hecken versperren Wasserzugang : So soll der Weiße See in Berlin abgeriegelt werden

Todesfälle und Naturschäden: Der Bezirk Pankow geht gegen die Exzesse am beliebten Badesee vor. „Wassernähe“ gibt’s außerhalb des Strandbads nur noch über neue „Seebalkone“ - das ist der Plan.