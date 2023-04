Schlechter Scherz Waffe im Gebüsch in Berlin-Köpenick gefunden

Voller Vorfreude haben die Mitglieder des Kunsthofs Köpenick e.V. sich auf den Start in die Saison vorbereitet, und dann das! Im Gebüsch des Hofs Alt-Köpenick 12, wo am Sonntag die Konzertreihe Après Church startete, fanden sie eine Pistole, eingewickelt in eine Jacke.

Die Aufregung war groß, die Antwort der angerufenen Polizei wenig hilfreich. „Ist die Waffe wirklich echt?” Na keine Ahnung, also wurde das Teil erstmal näher begutachtet und für echt befunden. Die Polizei rückte darauf an, den Rüffel für die Finder gab es gleich dazu: Sie hätten doch die Waffe nicht anfassen dürfen. Wie jetzt, und wie dann untersuchen?

Angeblich nur eine Schreckschusspistole

Der Tagesspiegel hakte nach. „Wenn (Schuss-)Waffen von Personen gefunden werden, sollte der Polizeinotruf kontaktiert und den von dort getätigten Anweisungen gefolgt werden“, teilt die Polizeipressestelle mit.

Tja, haben die Finder ja auch gemacht. Letztlich soll es sich angeblich um eine Schreckschusspistole ohne Munition gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Wie jetzt, kann selbst die Polizei nicht auf Anhieb erkennen, ob echt oder unecht?

Das Beste zum Schluss: Konzertbesucher von Après Church müssen sich nach Aussage der Polizei keine Sorgen um ihre Sicherheit machen. Die Konzerte finden also jeden Sonntag um 11.30 Uhr bei freiem Eintritt statt.

