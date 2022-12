Schulbau durch Investor „unzulässig“ Bezirk hält Hochhaus-Beschluss für problematisch

Es war einer der größten Aufreger des ausgehenden Jahres in Pankow: Am Güterbahnhof Greifswalder Straße sollen neue Hochhäuser gebaut werden. Nach mehr als einem Jahrzehnt Debatte hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diesen Beschluss in der vergangenen Woche gefasst. Das Bezirksamt soll nun in Verhandlungen mit dem Investor Christian Gérôme eine „zügige“ Entwicklung des Areals ermöglichen.

Stehen dort also bald neue 18-Geschosser am Nordrand des Thälmannparks? Wir haben dazu Pankows Baustadträtin Rona Tietje (SPD) befragt.

Frau Tietje, die BVV hat beschlossen, der Bezirk Pankow solle am Thälmannpark „Hochpunkte“ ermöglichen und einen Flächentausch für eine neue Oberschule mit dem Investor durchführen. Wie verbindlich ist das für Sie?

Ganz formal gesehen, regt die BVV ja mit ihrem Ersuchen Verwaltungshandeln an (§ 13 BezVG). Das Bezirksamt ist daraufhin verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um dem Ersuchen Rechnung zu tragen beziehungsweise, wenn es dem Ersuchen nicht nachkommt, zu begründen, warum das nicht möglich ist. So werden wir es natürlich auch mit der Drucksache „Lernen, Wohnen und Arbeiten an der Greifswalder Straße“ handhaben. Insofern stellt die Drucksache erst mal einen Arbeitsauftrag dar, ein Nutzungskonzept mit den genannten Parametern zu entwerfen. Auf zwei Dinge sei an dieser Stelle hingewiesen.

Welche?

Erstens ist die Drucksache ein Arbeitsauftrag, aber sie entbindet uns nicht davon, alle rechtlichen und formalen Schritte einzuhalten, die uns durch Gesetze und andere Vorschriften vorgegeben sind. Hierzu gehört eine verbindliche Bürgerbeteiligung im Rahmen des B-Plan-Verfahrens, die Prüfung naturschutzrechtlicher Vorschriften, verkehrlicher Belange etc. Und am Ende muss dann ein Beschluss der BVV über einen Bebauungsplan stehen, um das Ganze in verbindliches Planungsrecht zu gießen. Für den in dem Ersuchen gewünschten Flächentausch und die Hochpunkte gelten noch mal besondere Spielregeln.

Wohntürme sind dort nicht ohne Weiteres möglich?

Bei Hochhäusern muss grundsätzlich das Baukollegium des Senats befasst werden und die Übereinstimmung mit dem Hochhausleitbild feststellen. Im vorliegenden Fall muss wegen des angrenzenden denkmalgeschützten Thälmannpark-Ensembles auch ein Einvernehmen mit den Denkmalbehörden hergestellt werden.

Und was ist das Problem beim gewünschten Flächentausch? So könnte der Bezirk immerhin die dringend nötige Oberschule bauen. Bisher reicht der Platz dafür nicht.

Bei einem Flächentausch mit einem Privaten ist darauf zu achten, dass dieser dadurch keinen unzulässigen Vorteil erlangt, also auf Kosten der öffentlichen Hand mehr erhält, als er dafür gibt. Hier sind wir ggf. auch verpflichtet, hart zu verhandeln. Insofern ist die Drucksache ein Auftrag, diese Schritte einzuleiten, kann aber deren Ergebnis nicht vorwegnehmen.

Und zweitens?

Zweitens gibt es in der Drucksache eine Reihe von Begriffen, die klärungsbedürftig sind und zum Teil auch mit politischen Entscheidungen gefüllt werden müssen. Ein „gebietsverträgliches Nutzungskonzept“ ist ein ebenso unbestimmter Begriff wie eine „verdichtete urbane Bebauung“. Auch stellt sich die Frage, wie im Rahmen des Nutzungskonzeptes die unterschiedlichen Zielsetzungen, etwa bezahlbares Wohnen, Gewerbe, dichte Bebauung, Umwelt- und Artenschutz, die schnell in Widerspruch zueinander geraten können, gewichtet werden. Um diese offenen Punkte weiter zu konkretisieren, beabsichtige ich, die im Sommer eingerichtete Steuerungsrunde zu dem Projekt weiterzuführen. Ich denke, nur so besteht die Chance, am Ende zu einem mehrheitsfähigen Bebauungsplan zu kommen.

Wie realistisch ist der Vorschlag der FDP, in Anbetracht der noch nicht erfolgten kommunalen Finanzierung könne der Investor dort die Schule auf eigene Kosten bauen?

Eingangs muss ich hierzu anmerken, dass ich diesen Vorschlag bisher nur von Vertretern einzelner Fraktionen oder der Presse gehört habe, nie vom Investor selbst. Deswegen muss ich ein bisschen spekulieren, was die Idee dahinter ist.

Wäre das rechtlich überhaupt möglich?

Dass der Investor eine Schule baut und dem Bezirk einfach „schenkt“, ist unzulässig. Ich hatte es ja schon bei anderen Projekten gesagt: Es muss unbedingt der Eindruck vermieden werden, Investoren könnten sich ein für sie vorteilhaftes Baurecht „kaufen“, indem sie der öffentlichen Hand irgendwelche Wünsche erfüllen. Ansonsten wäre der ganze Planungsprozess angreifbar.

Die Grundlage dafür, den Investor an Infrastrukturkosten im Rahmen eines Bebauungsplans zu beteiligen, ist das Berliner Modell der kooperativen Baulandplanung. Darüber wird der Investor verpflichtet, die Kosten für zusätzliche Kita- und Schulplätze zu tragen, die durch seine Wohnbauvorhaben im B-Plan-Gebiet notwendig werden. Dies gilt allerdings ausschließlich für Grundschulplätze, weil nur die zwingend in unmittelbarer Nähe des Wohnortes sein müssen – nicht für die hier in Rede stehenden Oberschulplätze.

Und selbst wenn wir die notwendige Finanzierung des Senats für die Schule schon hätten – was nicht der Fall ist -, können wir nicht einfach einen Investor beauftragen, diese zu bauen.

Warum nicht?

Hier sind die einschlägigen Vergabevorschriften einzuhalten, das bedeutet bei dieser Summe in der Regel eine europaweite Ausschreibung. Das macht das Verfahren weder unkomplizierter noch schneller. Insofern sehe ich dafür im Moment auch keine Perspektive. Public-private-partnership-Modelle unterliegen nicht umsonst hohen Hürden, da es hier schnell zu Interessenkonflikten kommen kann, gerade wenn der Investor in dem betroffenen Gebiet noch andere Vorhaben verfolgt.

Geplante Wohn- und Bürotürme auf dem einstigen Güterbahnhofsgelände Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. © Grafik: Tchoban Voss Architekten

Wie genau läuft der weitere Prozess nun ab? Wann kann aus Ihrer Sicht frühestmöglich ein Bebauungsplan aufgestellt werden, wann eine bauliche Entwicklung erfolgen?

Nun müssen zunächst die oben genannten Schritte eingeleitet werden, um zu einem Nutzungskonzept zu kommen. Sobald man ein Nutzungskonzept hat, das die Zustimmung aller Beteiligten gefunden hat (einschließlich Baukollegium, Landesdenkmalamt, beteiligte Ämter etc.) und in der Politik mehrheitsfähig ist, brauchen wir etwa zwei Jahre, um zu einer Planreife zu kommen, die eine Bebauung ermöglicht. Länger dauert es nur, wenn irgendwelche besonderen Hürden auftreten – zum Beispiel, wenn eine Tierart auf den Flächen gefunden wird, für die Ausgleichsflächen gefunden werden müssen oder Ähnliches.

Zur Startseite