Symbolische Europawahl in Berlin-Mitte So würden 462 Nicht-EU-Bürger abstimmen

Katja Korshikova hat in Deutschland noch nie gewählt. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn sie ist Russin und das Wahlrecht ist deutschen Staatsbürgern vorbehalten. So steht es im Grundgesetz. Die 29-Jährige träumt trotzdem davon, ihre Stimme abgeben zu können. Gerade weil sie aus einem Land kommt, in dem es keine demokratischen Wahlen gibt. „Hier in Deutschland kann man wirklich etwas bewirken“, sagt sie.