Teure Apartments statt Kulturhof Investor klagt gegen Milieuschutz in Berlin-Mitte

Der Münchner Investor Romeo Uhlmann klagt nach Angaben des Bezirksamts vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin gegen das Milieuschutzgebiet „Reinickendorfer Straße“, in dem auch die Kolonie 10 liegt. Er will dort den teilweise noch bewohnten Remisenhof abreißen und Mikroapartments errichten lassen. In Milieuschutzgebieten sind solche Abrisse allerdings generell untersagt.