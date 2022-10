Von 20 Praxen abgelehnt Das Schicksal eines Rentnerpaars offenbart Berlins großes Hausärzte-Problem

Nach rund vier Wochen und 20 Telefonaten, mehreren Vor-Ort-Besuchen und vielen E-Mails hat Frank Matschey endlich Erfolg: Eine Allgemeinarztpraxis in Kaulsdorf, im Süden des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf, gibt ihm einen Termin. In zweieinhalb Monaten. Sechseinhalb Kilometer entfernt. 32 Minuten mit der S-Bahn braucht Matschey von seiner Wohnung in Marzahn-West bis zu der Praxis, einmal muss er dabei umsteigen. Oder er fährt 20 Minuten mit dem Auto.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden