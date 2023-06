Blind Dates mit Spitzenköchen Vorverkauf für die „eat!berlin“ im November beginnt

Sie findet zwar erst im November statt – aber wer bei der diesjährigen „eat!berlin“ dabei sein will, der sollte sich schon jetzt um Tickets kümmern. Viele Veranstaltungen des Genuss-Festivals sind immer früh ausgebucht. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 28. Juni, um 12 Uhr. Exakt einen Tag vor diesem Termin stellte Bernhard Moser, der erstmals als Intendant firmiert, das Programm auf dem Berliner Fernsehturm vor.

Vom 2. bis zum 12. November sind knapp 70 Veranstaltungen geplant. Sie alle sind keine „normalen“ Restaurant-Essen, sondern legen immer etwas drauf – einen besonderen Ort, einen besonderen Gastkoch, ein besonderes Thema. Die Preisspanne reicht von 30 Euro für ein Menü in der Rotisserie Weingrün, das Gästen unter 30 vorbehalten ist, bis zu 480 Euro für ein Sieben-Gang-Menü im „Facil“ mit Meeresfrüchten des schottischen Top-Lieferanten Roderick Sloan.

480 Euro kostet das Ticket für die teuerste Veranstaltung.

Dabei sind viele der bekanntesten Berliner Köche wie Marco Müller und Tim Raue, dem zudem ein Abend seiner Schüler Jonas Merold und Kai Weigand gewidmet ist. Von draußen stoßen Spitzenköche wie Anthony Sarpong und Heiko Antoniewicz dazu. Und ein besonders herausragender Küchenchef konnte für das Tagesspiegel- „Blind Date“ mit Ulrich Amling und Bernd Matthies am 6. November gewonnen werden, wird aber der Veranstaltungsidee entsprechend vorher natürlich nicht verraten.

Bekannt ist hingegen, dass Chefredakteur Lorenz Maroldt wieder Gastgeber des Checkpoint-Abends am 7. November in der „Bar jeder Vernunft“ sein wird. Der Abend des 4. November ist im „Futurium“ der Zukunft des Essens gewidmet.

eat!berlin 2023 vom 2. bis 12. November an verschiedenen Berliner Orten. Vorverkauf ab 28.Juni, 12 Uhr, Programm und Tickets nur unter eat-berlin.de.

Alles beginnt am 2. November mit dem Eröffnungsabend im Hotel Luc mit Anton Schmaus und Nicolai Wiedmer, alles endet mit der Abschlussgala am 12. November im Axica-Tagungszentrum, bei der unter anderem Altmeister Josef Viehhauser wieder einmal in Aktion zu sehen ist.

Fast immer dabei sind Weine vom Verband der Prädikatsweingüter (VDP), der das Festival unterstützt. Weitere Sponsoren sind beispielsweise die Gasag und Zwiesel Glas – und auch die Senatswirtschaftsverwaltung greift dem Festival wie schon seit Jahren unter die Arme.