Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt Weltkriegsbombe aus Berlin-Schmargendorf wird gesprengt

Am Mittwochvormittag soll eine in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe in Berlin-Grunewald gesprengt werden. Dazu wird ab dem Morgen eine Sicherheitszone von 500 Metern rund um den Sprengplatz eingerichtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Menschen müssten diesen Bereich verlassen.