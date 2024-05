Blockbuster, Blitzer und Badespaß Das Checkpoint-Wochenrätsel

Wie war das noch gleich …? Jeden Sonnabend können Sie Ihr Wissen über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Berlin testen. Am Ende ergibt sich aus allen richtigen Antworten ein Lösungswort – letzte Woche lautete es DOKTORTITEL. Viel Spaß!

1. Fotos von Berliner Straßenansichten haben es in die britische Tageszeitung „The Guardian“ geschafft, Titel: „Germans grill Olaf Scholz over soaring cost of …

… public transport“. (B)

… rental apartments“. (U)

… doner kebabs“. (H)

2. Wir bleiben international: Welche Berliner Straße wird im Blockbuster „Uncharted“ als New Yorker Szene-Ecke ausgegeben?

Schöneberger Akazienstraße (N)

Kreuzberger Oranienstraße (I)

Neuköllner Sonnenallee (E)

3. Die CDU lud in dieser Woche zum Bundesparteitag ins Neuköllner Estrel. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft verschenkte dort …

… Rosenkränze. (S)

… Aktien. (F)

… Blumensamen. (M)

4. Die Neuköllner Jusos mischen sich derweil in den Kampf um den neuen SPD-Vorsitz ein: Sie werfen dem Kandidatenpaar Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini vor, …

… „nicht die Werte unserer Partei“ zu vertreten. (M)

… „mit unfairen Mitteln“ zu kämpfen. (O)

… „Politik für die oberen Zehntausend“ zu machen. (D)

5. Der AfD-Abgeordnete Tommy Tabor sorgt sich (in einer Anfrage an den Senat), dass die Berliner Verwaltungen durch zu viele schriftliche Anfragen überlastet werden. Allerdings: In den vergangenen zwölf Monaten …

… wurden in den Verwaltungen dutzende neue Mitarbeiter eingestellt. (I)

… wurden so wenig Anfragen wie noch nie zuvor gestellt. (H)

… hat Tommy Tabor die meisten Anfragen gestellt. (E)

6. Wir bleiben beim Thema: Auf Anfrage erklärte die Innenverwaltung, warum auf Berlins Straßen immer weniger geblitzt wird:

Personal- und Materialmangel (P)

Die Polizei findet kaum noch Parklücken, um Radarfahrzeuge abzustellen. (L)

Autofahrer fahren größtenteils nach Vorschrift. (O)

7. Nur ein einziges Becken ist aktuell im Kreuzberger Prinzenbad geöffnet. Warum?

Die Wasseraufbereitungsanlage konnte nicht bis Saisonstart saniert werden. (F)

Mehrere Becken sind durch Gewaltpräventionskurse belegt. (K)

In den anderen Becken wurden Blaualgen gefunden. (S)

8. Immer mehr Wohnungen in Berlin werden zwangsgeräumt. Die mit Abstand meisten Räumungen gab es 2023 im Amtsgerichtsbezirk …

… Spandau. (R)

… Lichtenberg. (A)

… Neukölln. (T)

9. Die einen fliegen raus, die anderen ziehen ein: Bis zur offiziellen Wiedererweckung des ICC könne sich jeder dort einmieten, schreibt die Wirtschaftsverwaltung. Der Haken?

Mieter müssen einen Raum aus eigener Tasche renovieren. (B)

Viele technische Anlagen sind stillgelegt oder funktionslos. (H)

Dreharbeiten sorgen für Lärm und Dreck. (J)

10. Ganz ohne Haken: Im Wedding wird per Aushang eine neue Mietwohnung gesucht. Die Belohnung für eine erfolgreiche Vermittlung?

„Ein Jahr lang kostenlose Tickets für das Prime Time Theater!“ (D)

„Trinke ein ganzes Jahr Schultheiß-Bier umsonst im Eck!“ (R)

„Ein Jahr freier Eintritt im Strandbad Plötzensee!“ (L)

11. Und warum werden vor dem Berliner Abgeordnetenhaus am 22. Mai 30 Soldatinnen und Soldaten stehen?

Sie gehören zum Musikkorps und spielen immer mittwochs dort Paul Linckes „Berliner Luft“. (N)

Sie schützen die Abgeordneten vor Angriffen. (F)

Sie legen ihr Gelöbnis ab (T)

Notieren Sie die richtigen Buchstaben und erhalten Sie das Lösungswort!