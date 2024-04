Tagesspiegel Plus Bluttat in Berlin-Oberschöneweide : Mann nach Messerstichen vom Mitbewohner gestorben

An der Rathenaustraße in Berlin-Oberschöneweide wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Mann getötet – vermutlich von seinem Mitbewohner. Der rief selbst Polizei und Feuerwehr.