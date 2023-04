Brand in Berlin-Rummelsburg Feuerwehr rettet Kind mit Drehleiter

Bei einem Brand in Berlin-Rummelsburg musste die Feuerwehr neun Menschen mit einer Drehleiter retten. Darunter war auch ein Kind, wie die Feuerwehr Berlin am Montag mitteilte. Eine Frau wurde leicht verletzt. Ein weiterer Bewohner konnte sich laut Feuerwehr selbst über ein Baugerüst in Sicherheit bringen.

Am frühen Sonntagabend hatte den Angaben zufolge Müll im Keller des fünfgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Die Feuerwehr habe die Flammen zügig erstickt, das Treppenhaus des Gebäudes sei aber stark verraucht gewesen. Am Gebäude selbst richtete der Brand laut Feuerwehr keinen Schaden an. Die Brandschützer waren mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. (dpa)