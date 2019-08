Am Sonntagnachmittag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in Köpenick ausgerückt. In der Lindenstraße hatten Möbel auf einer Terrasse Feuer gefangen, der Brand breitete sich auf weitere Obergeschosse aus.

Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, sind 40 Einsatzkräfte vor Ort, Verletzte gebe es bisher keine. Die Lage sei übersichtlich. (Tsp)