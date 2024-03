Nachdem die Suche nach Burkhard Garweg in der Wagenburg am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain erfolglos war, hat das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen neue Fahndungsfotos von dem ehemaligen RAF-Terroristen veröffentlicht – oder vielmehr: ein bekanntes mit modischen Accessoires versehen.

Auf den neuen Fotos ist Garweg nun mit Basecap, Brille oder Baseball-Cap zu sehen. Der Hund hingegen wurde weder mit Leine noch mit Geschirr oder Maulkorb versehen. Bislang ist unklar, ob es sich bei dem Hund um Garwegs Tier handele, hieß es am Sonnabend vom LKA. Das sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Zuvor hatte das LKA Niedersachsen am Sonnabend mehrere aktuelle Fotos von Garweg veröffentlicht. Sie zeigen ihn im privaten Umfeld, zum Teil mit einem oder zwei Hunden – und in wesentlich besserer Qualität als die alten Fahndungsfotos, die es bisher gab.

Ob die Fotos bei Daniela Klette nach ihrer Verhaftung am vergangenen Montag gefunden wurden, verriet die Polizei nicht.

Die Fotos des LKA von Burkhard Garweg

Mit diesem Fahndungsfoto ging das LKA Niedersachsen am Sonnabend an die Öffentlichkeit. © LKA Niedersachsen

So könnte Burkhard Garweg mit Brille aussehen. © LKA Niedersachsen

Burkhard Garweg könnte auch eine Mütze tragen. © LKA Niedersachsen

Würde sich Burkhard Garweg die Haare rasieren, fielen seine Ohren mehr auf. © LKA Niedersachsen

Das Landeskriminalamt in Niedersachsen ist seit 2015 mit Zielfahndern auf der Suche nach den ehemaligen RAF-Terroristen. Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg werden derzeit mit Hochdruck gesucht.

Das LKA setze auch weiterhin bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Räubern Staub und Garweg Zielfahnder ein, erklärte ein Sprecher der Behörde. Wie die Fahnder arbeiteten und ob sie dabei spezielle Tools anwendeten, beantwortete der Sprecher „aus taktischen Gründen“ nicht. Nun ist immerhin klar: Zu den Tools gehört offensichtlich ein Programm wie Photoshop oder Canva.

Die am Montag gefasste Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette gehörte wie Staub (69) und Garweg (55) gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Klette soll unter anderem im Februar 1991 mit RAF-Mitgliedern mindestens 250 Schüsse auf die US-Botschaft in Bad Godesberg abgegeben haben. Die linksextremistische Vereinigung Rote Armee Fraktion (RAF) war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. (Tsp, dpa)