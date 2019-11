Sind das etwa tote Fische auf dem Kleid? Schwer zu sagen, was nun mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, das offenherzige Dekolleté oder das maritime Dekor. Und da, ein Kleid mit Fördertürmen nach Motiven von Bernd und Hilla Becher, „Postmontan“ heißt es, ein weiteres „Schicht im Schacht“, noch eines „Habgier“.

Kleider mit eher endzeitlichen Motiven also, die es neben weitere ungewöhnlichen, doch klimafreundlich gefertigten Modelle am Freitagabend im Adlon beim Bundespresseball zu sehen gab. Zu dem glanzvollen Ereignis hatten sich 2300 Gäste angemeldet, prima versorgt von 500 Mitarbeitern, aber der Ball sollte nicht nur Spaß machen, sondern auch klimaneutral sein.

Und dabei stößt solch eine Party überschlägig 316 Tonnen CO2 aus, das meiste durch die Anreise der Gäste. Immerhin werden 3294 Euro Kompensation gezahlt, grob zehn Euro pro Tonne. Gemessen an den Kosten des Balls dürfte das einer der billigsten Posten sein. Das Geld geht teils an ein Projekt im peruanischen Regenwald, wo Paranüsse angebaut werden, teils an eines für saubere Kochöfen in Indien.

Sterneküchenchef Hendrik Otto („Lorenz Adlon Esszimmer“) hatte sich einiges einfallen lassen. Die Themen Nachhaltigkeit, Haltbarmachung, Ressourcensparsamkeit kamen auch bei ihm auf den Plan, die Einbußen an Luxus waren zu verschmerzen. Man beize und fermentiere, wecke eigene Gemüse ein, werfe nichts weg, versicherte Otto. Die Guacamole sei aus heimischem Kürbis statt aus klimaschädlicher Avocado.

Die 300 Dinnergäste erwartete unter anderem sous-vide gegarter Kalbstafelspitz, die 2000 Flaniergäste konnten an 18 Foodständen Leckereien zu sich nehmen, vom Königsberger Klops bis zu Sushi, von Austern bis Backhendl, dazu Popcorn, Schokolade, Eiscreme, Macarons.

Schauspieler treffen auf Politiker

In diesem Jahr stand der Ball im Zeichen des Wandels, der Begriff ist auf vielfache Art interpretierbar. Der Klimawandel ist nur eine davon, und „Wandel“ hieß auch das erwähnte Projekt mit den Kleidern, die beim Ball vorgestellt wurden und zu einem Umdenken beim Konsumenten führen sollen – ersonnen hatte das der Fachbereich Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach.

Verwandelt wurde auch Plastikmüll aus dem Meer – in den roten Teppich, an dem ab 18 Uhr das Schaulaufen der Promis begann. Es sei eigentlich ein „grüner Teppich“, sagte Gregor Mayntz, Vorsitzender der Bundespressekonferenz und damit Gastgeber des Balls, auf dem Presse und Politik in aufgeräumter Stimmung gemeinsam feierten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kamen kurz vor 19 Uhr, an ihrem Tisch nahmen unter anderem die Schauspieler Christian Berkel und Andrea Sawatzki Platz.

Altkanzler Gerhard Schröder darf nicht fehlen

Unter den Gästen waren auch Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau Kim So-yeon. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kam ebenfalls mit Frau, Justizministerin Christine Lambrecht mit ihrem Sohn. Gesundheitsminister Jens Spahn erschien mit seinem Mann Daniel Funke, verriet in bester Stimmung, dass dieser ihm die Fliege gebunden habe, und plauderte über das Verhältnis von Nähe und Distanz, das Politik und Presse zueinander hätten. Erstmal war auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erschienen.

Mehr zum Thema 67. Bundespresseball in Berlin Politische Pointen im Dreivierteltakt

Diesjähriger Preisträger war der polnische Journalist Jacek Lepiarz, weil er, wie Gregor Mayntz es formulierte, „nicht gewillt war, sich den Veränderungen der Medien in Polen einfach zu beugen“. Zudem habe er mit seiner langjährigen Arbeit einen großartigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis von Deutschen und Polen geliefert.