Cathy Hummels hat eine Chance vergeigt Nackte Frauenbrüste sind nicht nur für Männer da

Die Unternehmerin – wie Cathy Hummels seit der Trennung von Mats Hummels genannt werden will – hat mal wieder etwas unternommen. Weil sie sich „vor allem gegen Bodyshaming“ einsetzen will „und dafür, dass Menschen ihren Körper akzeptieren und sich in ihm wohlfühlen“, hat sich die 35-Jährige nackt für ein Magazin mit dem Claim „Alles, was Männer lieben“ fotografieren lassen.