Tagesspiegel Plus Chaos im Feierabendverkehr : Probleme bei Berliner S-Bahn wegen defektem Stellwerk

Volle Bahnsteige, genervte Fahrgäste: Eine Reparatur am Stellwerk in Baumschulenweg verursacht am Montagnachmittag Ausfälle und Verspätungen im Berliner S-Bahnverkehr.