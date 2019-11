Mit einer Rundmail an seine Kunden hat der E-Roller-Sharingdienst Coup angekündigt, sich bis Mitte Dezember aus dem Geschäft zu verabschieden. Das Tübinger Unternehmen zieht sich sowohl in Berlin als auch in den Standorten Madrid, Paris sowie in seiner Heimatstadt zurück. Das konkrete Datum steht noch nicht fest, bis Mitte Dezember soll der Rückzug aber vollzogen sein. „Wir sind stolz darauf, dass wir in kurzer Zeit eine so starke Community bilden konnten.“, lies das Unternehmen mitteilen.

Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Robert Bosch GmbH und startete 2016 mit 200 Rollern in Berlin. Ein Jahr später kamen die Standorte Paris, Madrid sowie Tübingen hinzu. 2018 umfasste die Flotte mehr als 3500 Fahrzeuge. Der Markt mit E-Scootern und E-Bikes gilt als umkämpft.

Erst dieses Jahr waren durch die Zulassung von E-Scootern weitere Akteure auf den Markt gekommen. Beobachter gehen davon aus, dass einige der Unternehmen den Winter nicht überstehen könnten. Coup hatte aufgrund der stagnierenden Nachfrage innerhalb der kalten Jahreszeit eine Pause eingelegt und den Service für die Wintermonate ausgesetzt. Laut dem Mobilitäts-Magazin MOViNC könnte ein ähnliches Schicksal den Anbieter Circ treffen. Das Unternehmen hatte erst vor kurzem 50 Mitarbeiter entlassen und suche vergeblich nach neuen Investoren.