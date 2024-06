Dachstuhl in Flammen in Berlin-Mitte : Großaufgebot der Feuerwehr löscht komplizierten Brand

Ein Dachstuhl in Mitte ist am Montagabend in Brand geraten. Bewohner hatten Rauch in dem fünfgeschossigen Haus entdeckt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort und löschte erfolgreich.