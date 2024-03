Das Geheimnis unter der Treppe Der Potsdamer Platz in Berlin ist um eine neue Bar reicher

Ein kleines Juwel liegt seit neuestem in der Mitte des Manifesto Markets, einem kooperativen Gastronomie-Spot direkt am Potsdamer Platz. Hier ist direkt unter der Treppe, die das Erdgeschoss mit dem ersten Stock verbindet, eine japanische Bar eingezogen.

Himitsu heißt sie, was so viel wie Geheimnis im Japanischen bedeutet. Und sie ist wirklich eines: Um in die Bar zu gelangen, müssen die Gäste erst einmal die Klingel des Lokals finden. Geht man nur einen Meter zu weit, landet man im Kinderspielbereich und nicht in der dunklen, schicken Bar.

Neben Plätzen für nur ungefähr 20 Gäste bietet sie eine stylische Bar, hinter der die Barkeeper beim Mixen und Dekorieren der Cocktails beobachtet werden können. Dafür verwenden sie Zutaten, die besonders gut mit den vor allem japanischen Spirits harmonieren sollen.

Die Himitsu-Bar bietet neben den Klassikern zahlreiche japanische Besonderheiten. © Manifesto Holding

Eine weitere Besonderheit sind die drei sogenannten Kame-Gefäße: schwere Tontöpfe, in denen Cocktails, wie zum Beispiel ein Negroni, über einen längeren Zeitraum reifen. Auf der übersichtlichen und dennoch vielfältigen Karte finden sich ungewöhnliche Komponenten wie zum Beispiel Yuzu – eine zitrusartige Frucht –, Matcha oder Sesamöl. Aber auch High Balls und Cocktail-Klassiker können hier getrunken werden.

Etwas mutig bei der Auswahl des Cocktails zu sein, lohnt sich allemal. Dann landet auch schonmal eine eingelegte Kirschblüte im Drink, die sich nach und nach entfaltet.

Martin Barry, CEO des Manifesto Markets und Gründer der Himitsu-Bar, erläutert im Gespräch seine Vision. Er wolle vor allem Berliner mit einer zeitlosen, eleganten Bar ansprechen und nicht einen weiteren touristischen Ort schaffen. Als Architekt hat er den dunkelroten Raum mit seinem Team selbst designt.

Bislang öffnet die Bar nur am Freitag und Samstag. Gäste können einen Platz im Himitsu via Mail an himitsu@manifesto.city reservieren.