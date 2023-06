„Das Mobilitätsgesetz gilt – auch für die CDU“ Changing Cities ruft zu Fahrraddemo in Berlin auf

Der Verein Changing Cities ruft nach dem Radwege-Planungsstopp in Berlin zu einer Fahrraddemo am Sonnabend auf. Treffpunkt ist nach Angaben des Vereins um 13 Uhr auf der Freifläche am Nordbahnhof/Invalidenstraße 1. „Von hier aus radeln wir auf Straßen, die nun dank der Verkehrssenatorin keine Radverkehrsinfrastruktur bekommen sollen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Abschlusskundgebung soll um 16 Uhr vor dem Roten Rathaus stattfinden.

Zu der Demo rufen neben Changing Cities auch der ADFC Pankow und die Initiative Respect Cyclists auf.

Die Senatsverkehrsverwaltung hatte in einem Schreiben an die Bezirke erklärt, für eine Vielzahl von Radwegplanungen in der Stadt bereits erteilte Finanzierungs- und Mittelzusagen außer Kraft zu setzen. Stattdessen will die Verwaltung die bestehenden Pläne zunächst überprüfen.

„Radprojekte stoppen? Nicht mit uns!“, heißt es im Aufruf von Changing Cities auf Twitter. „Das Mobilitätsgesetz gilt – auch für die CDU“, erklärte die Initiative. (Tsp)