„Das Thema muss ein Grundbegriff für alle Menschen sein“ Neuer Armutsbeauftragter für Berlin und Brandenburg verlangt Schulfach zu Armut

Der neue Armutsbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Thomas de Vachroi, hat sich dafür ausgesprochen, das Thema Armut als Unterrichtsfach in die Schulen zu bringen. „Das Thema muss ein Grundbegriff für alle Menschen sein“, sagte de Vachroi am Montag in Berlin. Auch Migration, die oft mit Armut zusammenhänge, müsse thematisiert werden.