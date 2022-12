Das war 2022 in Berlin in Bildern Krisen, Tiere, Promi-Besuch – und ein Feuerwerk im August

Das Jahr 2022 läuft aus – ein Jahr der Krisen, die auch in Berlin zu spüren waren. Bei der Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten zeigen die Berliner sich solidarisch. Mit dem Wegfall vieler Corona-Regeln kehrt zudem ein Stück Normalität zurück in die Stadt. In einem heißen, trockenen Sommer geht im Grunewald ein Feuerwerk los – und im Dezember platzt ein Großaquarium. Ein Jahresrückblick in Bildern.

Januar bis März

Als das neue Jahr beginnt, ahnen die Wenigsten, was auf die Stadt bald alles noch zukommen wird.

Tara Winter ist Berlins Neujahrsbaby: Um 00.15 Uhr kommt sie im DRK-Klinikum Westend zur Welt. © Jil Winter

Im Zeichen der Solidarität: Das Brandenburger Tor erstrahlt in den Farben der von Russland überfallenen Ukraine. © dpa/Paul Zinken

Rechtsstreit um „Urban Jungle“: Der Urheber des Musters wollte der BVG die Nutzung untersagen – erst später im Jahr finden die Parteien mit einer Einigung aus dem Paragrafen-Dschungel heraus. © picture alliance / -/Overkill/dpa

Der 1. FC Union ist in Berlins Fußball die Nummer 1: Als mehrfacher Derbysieger schafft es die Mannschaft ins Halbfinale des DFB-Pokals und in die Europa League. © imago images/Nordphoto

Aus für die Luca-App: Der Senat beendet den Vertrag mit dem Anbieter, später wird die Kontaktverfolgung ganz fallengelassen. © imago images/Norbert Neetz

Es gilt 2G: Wer shoppen will, muss geimpft oder genesen sein – und das nachweisen können. © imago images/Seeliger

Auf Corona-Demos werden „Judensterne“ mit der Aufschrift „Ungeimpft“ getragen – Staatsanwaltschaft und Polizei gehen dagegen vor. © Christophe Gateau/dpa

Immer mehr Kieze werden verkehrsberuhigt, wie hier am Gesundbrunnen – Kritiker sprechen von einer „Verpollerung“ der Stadt. © imago images/Jürgen Ritter

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ beginnen damit, Straßen zu blockieren – sie kleben ihre Hände auf dem Asphalt fest. © IMAGO/aal.photo/LGPB

Er war der „Ur-Ur-Enkel von Frankenstein“ und serviert seit Jahren zur Weihnachtszeit Obdachlosen eine warme Mahlzeit: Frank Zander feiert seinen 80. Geburtstag. © Gerald Matzka/dpa

Als das Wasser noch warm war: Im Januar feierten die Berliner Bäderbetriebe Jubiläum – vor 25 Jahren wurden sie gegründet. © imago / Joachim Schulz

Spanien vor. Im Februar gewinnt Carla Simón auf der Berlinale mit „Alcarràs“ den Goldenen Bären für den besten Film. © dpa/Jens Kalaene

Mit Hertha geht’s immer weiter abwärts. Die Fans sind sauer – und das zeigen sie hier einem ratlosen Maximilian Mittelstädt. © dpa/Soeren Stache

Gerade erst war Antje Kapek wieder zur Grünen-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, da tritt sie auch schon wieder zurück – aus gesundheitlichen Gründen: Die Belastung sei zu groß geworden. © Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Große Freude im Zoo: Direktor Andreas Knieriem freut sich über das neue Raubtierhaus. © dpa / Christophe Gateau

Stürmische Zeiten: Das Tief Ylenia zieht mit Tempo 120 durch Deutschland. Allein in Berlin musste die Feuerwehr zu 1100 Einsätzen ausrücken. © Gerd Roth/dpa

Stolperfallen: Nach einem Gerichtsurteil kündigt das Land Berlin den Anbietern von E-Scootern restriktive Regeln an. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Berliner Friedensdemo: Mehr als 100.000 Menschen fordern auf der Straße des 17. Juni von Russland, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. © imago images/Mike Schmidt

Er bringt andere zum Lachen, leidet aber selbst unter Depressionen: Kurt Krömer offenbart seine Erkrankung. © IMAGO/Revierfoto

Für viele Geflüchtete aus der Ukraine das erste Ziel: Berlin, Hauptbahnhof. © IMAGO/Stefan Zeitz

Auf der Überholspur: Die Bundesregierung will die A100 über Treptow hinaus weiterbauen – die Verkehrssenatorin ist empört. © picture alliance/dpa / Carsten Koall

Die Kneipe „Kadterschmiede“ in Rigaer Straße 94 kann bleiben: Der Kläger kann vor Gericht nicht beweisen, Eigentümer des umkämpften Hauses zu sein. © Paul Zinken/dpa

Der Zeitplan steht, bald wird wieder am Rad gedreht: Ostern 2025 soll der neue Spreepark eröffnen – allerdings ein Jahr später als zunächst erwartet. © ARGE Spreepark Freianlagen

Poleposition: Der erste Tesla rollt in Grünheide vom Band. Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert dem Unternehmensgründer Elon Musk. © via REUTERS

April bis Juni

Berlin trocknet aus, findet zurück zum Feiern – und muss auch Abschied nehmen.

Bitte lächeln: In Bahnen und Bussen müssen Fahrgäste weiterhin Maske tragen. © Kay Nietfeld/dpa

Immer mehr Menschen kommen aus der Ukraine in Berlin an – viele bringen ihre Haustiere mit. © picture alliance/dpa/ Annette Riedl

Auswärtssieg in der Heimatstadt: Union gewinnt das nächste Derby gegen Hertha – diesmal im Olympiastadion. © Getty Images/Boris Streubel

Zum 65. Geburtstag gibt’s eine Himbeertorte: Zoo-Bewohnerin Fatou gilt als ältester Gorilla der Welt. © REUTERS

Läuft in Berlin: Alex Kibet aus Kenia gewinnt den Halbmarathon. © IMAGO/Andreas Gora

Finanziell abgehoben: Der Flughafen BER hat sein Eigenkapital aufgebraucht und benötigt eine weitere Milliardenhilfe. © Patrick Pleul/dpa

Letzte Runde: Die Neuköllner Maientage verabschieden sich für immer aus der Hasenheide. © Robin Schmidt

Klo-Kriminalität: Eine Bande knackt systematisch die Kassen der Toilettenhäuschen. Als fast alle durch sind, wird auf Kartenzahlung umgestellt. © Tagesspiegel

Eieiei ... Der Auftritt von Franziska Giffey bei der DGB-Kundgebung am 1. Mai kam nicht bei allen gut an. © AFP/Tobias SCHWARZ

Hausarrest: Die neue Katzenschutzverordnung tritt in Kraft – unkastrierte Katzen müssen ab jetzt drinnen bleiben. © imago images/Andreas Haas

Sie kennen Philippa Jarke, wetten? Zumindest vom Hören: Die Synchronregisseurin, Sprecherin und Schauspielerin ist die neue Stimme der BVG. © dpa/Oliver Lang/BVG

Doch noch gerettet! Hertha gewinnt das zweite Relegationsspiel beim HSV und bleibt in der Bundesliga. © REUTERS

Berliner Biertaufe: Die Mannschaft von Union Berlin feiert mit ihrem Trainer Urs Fischer die Qualifikation für die Europa League. © REUTERS/Annegret Hilse

Amokfahrt am Breitscheidplatz. Ein psychisch erkrankter Mann rast in eine Menschenmenge. Eine Lehrerin stirbt, ein Lehrer sowie zwölf Schülerinnen und Schüler werden zum Teil schwer verletzt. © IMAGO/Stefan Zeitz

Kein Schwein kommt durch: Brandenburg baut wegen der Afrikanischen Schweinepest einen 116 Kilometer langen Schutzzaun. © imago images/Martin Wagner

Hier ist das Ding! Luke Sikma und seine Mitspieler von Alba feiern nach dem Pokalsieg jetzt auch die Meisterschaft in München. © Oryk Haist/dpa

Warten auf Abkühlung: Die Schlange vor dem Prinzenbad reicht bis zum U-Bahnhof. © dpa/Jörg Carstensen

Ausnahmezustand: Die Helfer rufen um Hilfe – es fehlt an Wagen und Personal. © imago/Seeliger

In Brandenburg brennen die trockenen Wälder – wochenlang hatte es nicht geregnet. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Cevin Dettlaff

Ihr Leben lang kämpfte Inge Deutschkron für gesellschaftliche Gerechtigkeit und berichtete jüngeren Generationen von den Schrecken des Holocaust, den sie überlebt hatte. Im Alter von 99 Jahren stirbt die Ehrenbürgerin Berlins. © dpa/Britta Pedersen

Wende im Endlosprozess? Tonbandaufnahmen wecken Zweifel an der Darstellung des Rappers Bushido, der Clanmitglieder beschuldigt, ihn erpresst und geschlagen zu haben. © dpa/Paul Zinken

Vom Hertha-Ultra zum Hertha-Präsidenten: Kay Bernstein schreibt Fußballgeschichte. © Imago/Matthias Koch

Juli bis September

Es wird heiß in Berlin, sehr heiß. Musik liegt in der Luft. Und dann explodiert mitten im Grunewald ein Feuerwerk.

Steinalt, aber topfit: Die Rolling Stones sind back in town – und die Waldbühne übersteht es auch diesmal wieder unbeschadet. © Imago/Carsten Thesing

Es bleibt trocken wie selten zuvor: Die Biologin Elke Zippel auf der Düne im Naturschutzgebiet Baumberge im Berliner Nordwesten. © Stefan Jacobs

One Love im Zeichen des Regenbogens: Der Christopher Street Day ist wieder der Höhepunkt des „Pride Month“. © REUTERS/Christian Mang

Gute Laune im nächtlichen James-Simon-Park vor der historischen Kulisse der Museumsinsel. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Es wird immer heißer – und noch werden die Ratschläge aus der Politik zum Kaltduschen gerne angenommen. © imago images/Frank Sorge

Das gibt’s auch nur in Berlin: ein Sprengplatz mitten im Wald. Was soll da schon schiefgehen ... © Imago/Christian Ender

Das sitzt. Die BVG stattet ihre neuen U-Bahnwagen mit einem anderen Polsterbezug aus – der Name: „Muster der Vielfalt“. © dpa/Jens Kalaene

Ab durch die Mitte: Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel wird abgewählt, weil er bei der Besetzung eines Spitzenpostens etwas zu pragmatisch handelte. © dpa/Jörg Carstensen

Mehr als ein Playboy: Rolf Eden stirbt im Alter von 92 Jahren. © imago images/Charles Yunck

Lizenz zum Mähen: 80 Skudden-Schafe grasen auf dem Tempelhofer Feld. © dpa/Annette Riedl

Alles aus Liebe – unter diesem Motto feierten Campino und die Toten Hosen auf dem Tempelhofer Feld das 40. Jahr der Band. © DAVIDS / Christina Kratsch

Erst hat sie sehr großzügig abgerechnet, dann wurde mit ihr abgerechnet: Patricia Schlesinger verliert ihren Job als RBB-Intendantin. © IMAGO/Michael Handelmann

Vom WDR zu RBB: Katrin Vernau soll den angeschlagenen Sender nach dem Abgang von Patricia Schlesinger retten. © WDR/Annika Fußwinkel

Jeder will dahin, behauptet Rapper Finch als Taxifahrer im neuen Brandenburger Werbe-Video – eben jwd. © Landesmarketing Brandenburg/Nikita Teryoshin

In der Oder sterben die Fische – und zunächst weiß niemand warum. Am Ende stellt sich heraus: Es war ein tödlicher Cocktail aus zu viel Salz, hohen Temperaturen, Niedrigwasser und einer giftigen Algenart. © dpa/Patrick Pleul

Trauer bei den Grünen: Partei-Urgestein Hans-Christian Ströbele stirbt im Alter von 83 Jahren in seiner Moabiter Wohnung. © dpa/Rainer Jensen

Abschied vom Sommer: Sonnenuntergang am Tempelhofer Feld. © IMAGO/Jochen Eckel

Spitzentreffen: Franziska Giffey tauscht sich mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo aus – und wird fast von einem E-Bike überfahren. © Nassim Rad/Tagesspiegel

Über Ärztemangel kann sich Berlin nicht beklagen – die beste Band der Welt tourte das ganze Jahr durch die Stadt, Höhepunkt: die Konzerte auf dem Tempelhofer Feld (von denen das erste wegen einer Sturmwarnung ausfallen musste). © DAVIDS

Endlich Regen! Aber den Wassermangel, unter dem die Natur leidet, kann auch dieser Guss nicht heilen. © dpa/Kay Nietfeld

Sieht süß aus, aber macht die Leute sauer: Der Waschbär als ungeladener Untermieter ist zum zweiten Berliner Wappentier geworden. Es gilt als schlau, aber beim Müllrunterbringen stellt er sich meistens etwas tollpatschig an. © dpa/Patrick Pleul

Oktober bis Dezember

Berlin muss und darf noch einmal wählen, ein Großinvestor gibt auf und ein Hauch von Glühwein liegt in der Luft.

Der Übungsleiter: Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler soll Berlin beibringen, wie man in einer Demokratie rechtssicher wählen lässt. © dpa/Fabian Sommer

Maestro aller Klassen: Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim wird 80. © Monika Rittershaus

Selbstauswechslung: Hertha-Investor Lars Windhorst glaubt nicht mehr an den „Big City Club“ und will seine Anteile verkaufen. © REUTERS/David Swanson

Zu viel Arbeit, zu wenig Geld: Warnstreik der Ärzte vor der Charité. © dpa/Fabian Sommer

Herzlich willkommen beim Tagesspiegel! Tausende Leserinnen und Leser schauten bei unserem Hoffest vorbei. © Lydia Hesse/Tagesspiegel

Mit vereinten Kräften ins Cottbusser Rathaus: Erst in der Stichwahl setzte sich Tobias Schick (SPD) gegen den AfD-Kandidaten durch. © dpa/Frank Hammerschmidt

Ein Untersuchungsbericht und das Landesverfassungsgericht kommen zu dem gleichen Ergebnis: Senator Andreas Geisel trägt eine Mitschuld am Wahldesaster. Zurücktreten will er aber nicht. © dpa/Wolfgang Kumm

Ein Dreamliner namens Berlin: Franziska Giffey tauft in Schönefeld eine Boeing 787-9 mit einer Berliner Weiße mit Schuss. © dpa/Jens Kalaene

Eins, zwei, drei – Kartoffelbrei: Klima-Aktivisten überrumpeln die Wachleute und beschmieren im Museum Barberini ein Bild von Claude Monet. © dpa/AP/“Letzte Generation“

Die „Flaniermeile Friedrichstraße“ floppt. Jetzt sollen auch die Fahrräder raus. Aber dann entscheidet ein Gericht: Nach dem Ende des Modellversuchs dürfen erst mal wieder die Autos durchfahren. © dpa/Paul Zinken

Tod einer Radfahrerin: Nachdem ein Betonmischerfahrer beim Abbiegen eine Frau einklemmt und lebensgefährlich verletzt, bleibt ein Hubwagen der Feuerwehr in einem Stau stecken, den Klimaaktivisten verursacht hatten. Die Schuldfrage erregt die gesamte Stadt. © dpa/Paul Zinken

Marcel Kohlschmidt fährt noch – aber der BVG geht das Personal aus. Gesucht wird jetzt auch im Ausland nach Fachkräften. © dpa/Christoph Soeder

Mehr Sitzplätze, weniger Türen: So sehen die neuen U-Bahnen aus. Zum Einsatz kommen sollen sie auf den Linien U1 bis U4. © dpa/Monika Skolimowska

Achtung, Holzdiebe: Im Berliner Umland verschwinden über Nacht immer mehr Bäume. „Brennholz ist das neue Klopapier“, sagt die Arbeitsgemeinschaft der Waldeigentümer. © imago images/Steinach

Völlig verzettelt: Wegen der Wahlpannen muss die Berlin-Wahl von 2021 wiederholt werden, entscheidet das Landesverfassungsgericht. © dpa/Sebastian Gollnow

Ein Hauch von Glühwein liegt in der Luft: Nach den Corona-Jahren machen die Weihnachtsmärkte wieder auf. © dpa/Christoph Soeder

Das reicht: Für den Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ wurden genug Stimmen gesammelt – abstimmen lassen will der Senat aber erst nach der Wiederholungswahl. © Imago/Steinach

Kollateralschaden: Die Bezirke ziehen Verwaltungsangestellte zur Vorbereitung der Wiederholungswahl ab. Die Folge: Acht Bürgerämter müssen schließen. © Tsp/Kai-Uwe Heinrich

Für die Freiheit: Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen das Regime im Iran. © Nassim Rad/Tagesspiegel

Fischsterben mitten in der Stadt: Der „Aquadom“ im Hotel Radisson Blue platzt, eine Million Liter Wasser strömt auf die Straße. © dpa/Alexander Rothe

Hallo, wir sind Luise und Lotte! Ihr könnt uns gerne im Tierpark besuchen. © 2022 Tierpark Berlin /dpa

