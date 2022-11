Von Moskau nach Charlottenburg Die Frage nach der Schuld spaltet die russische Community in Berlin

Der russische Dichter Wladislaw Chodasewitsch nannte Berlin in den 1920er Jahren die „Stiefmutter der russischen Städte“ und paraphrasierte damit ein historisches slawisches Gedicht, das Kiew als „die Mutter der russischen Städte“ bezeichnet. Heute klingt das ironisch und tragisch zugleich. Damals gründeten Russen, die vor dem bolschewistischen Terror flohen, in Berlin ihre eigene „parallele“ russische Stadt. Mit eigenem Theater, Buch- und Zeitungsverlagen und Cafés.

Russische Einwanderer siedelten sich vor allem in Charlottenburg an. Die Gegend schien eine vertraute imperiale Dimension zu haben. Der Kurfürstendamm erinnerte an den Newski-Prospekt in St. Petersburg, die breite Paradeallee, die zum Winterpalast führt, der als Residenz des Zaren diente.

Der Schriftsteller Vladimir Nabokov lebte fünfzehn Jahre lang in Berlin, von 1922 bis 1937, und wechselte achtzehn Mal die Adresse – alle Anschriften waren im heutigen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Bevor Nabokov in die USA zog, auf Englisch zu schreiben begann und mit seinem Skandalroman „Lolita“ berühmt wurde, schrieb er mehrere Bücher, die in diesem Teil Berlins spielen.

Ich selbst bin im Juni dieses Jahres in aller Eile nach Berlin gezogen. Die Polizei kam in meine Moskauer Wohnung, „um mich auf negative Meinungen und Aufrufe zu verbotenen Handlungen zu überprüfen“, alle meine Arbeitgeber kündigten ihre Verträge mit mir. Seit Russland die Ukraine angegriffen hatte, war Moskau für mich eine fremde Stadt geworden. Und eine ziemlich gefährliche.

Berlin wirkte dagegen überhaupt nicht beängstigend. Es war gemütlich und ruhig im Vergleich zu Moskau mit seinen zwölf Millionen Menschen. Und es musste erkundet werden. Ich beschloss, mit Nabokov zu beginnen, für viele Russen meiner Generation, die in der UdSSR heimlich seine Bücher lasen, einer der wichtigsten Autoren. Ich wollte zu seinen Adressen.

Vladimir Nabokov und seine Frau Véra in Berlin – an einer ihrer 18 Adressen. © akg-images / fine-art-images

Doch direkt am S-Bahnhof Charlottenburg stieß ich auf ein riesiges Schild mit der Aufschrift „Russland“ in den Farben der Flagge des Landes, das ich gerade verlassen hatte. Das Schild zierte einen russischen Laden. Es verkauft das, was meine Landsleute scherzhaft „patriotische Produkte“ nennen – Kondensmilch, Pelmeni und russischen Wodka. Wie ich später herausfand, ist das Geschäft schon seit mehr als fünfzehn Jahren in Betrieb und das Schild hängt genauso lange dort.

Aber ich hatte in diesem Moment das Gefühl, dass das Land, aus dem ich geflohen war, mich eingeholt hatte und mir unverfroren zeigte, dass ich ihm nicht entkommen konnte. In gewisser Weise ist das auch wirklich so.

Laut amtlicher Statistik leben 150.000 Russen in Berlin

Heute gibt es so viele Russen in Berlin – laut Statistik sind es 150.000, aber diese Zahl ist wahrscheinlich seit Kriegsbeginn gestiegen –, dass es schwierig ist, bestimmte Orte zu markieren, an denen sie leben. Vielleicht sticht nur Marzahn hervor. Seit Anfang der 90er Jahre, als der Zusammenbruch der Sowjetunion die Auswanderung ermöglichte, ließen sich Russischsprachige hier nieder.

Die Bauweise, das Gefühl auf den Straßen – vieles ähnelte hier im ehemaligen Ost-Berlin ihrer Heimat in der UdSSR. Später, in den „fetten“ Gas- und Öljahren der 2010er, als die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland stark zu sein schienen, kauften russische Geschäftsleute Wohnungen in Neubauten rund um den Potsdamer Platz, und Künstler erwarben Ateliers in Kreuzberg.

Einen Monat, nachdem ich nach Berlin gezogen war, habe ich in der verrückten Sommerhitze nach einem Strand in der Stadt gegoogelt. Oder besser gesagt, eine Bar mit Strand – am Halensee. Um dorthin zu gelangen, musste ich ein Ticket kaufen und dann die Treppe hinuntergehen.

Schaulaufen: Das Strandbad am Halensee im heißen Sommer 2022. © IMAGO/Stefan Zeitz

Die Treppe war für mich wie ein Portal, das mich in die reichen Vororte Moskaus versetzte. Nicht nur, dass alle, wirklich alle an diesem Strand Russisch sprachen, auch das Verhalten war absolut erkennbar, sogar ein bisschen cartoonhaft. Frauen in Gucci-Schwimmanzügen näherten sich dem Ufer in Stöckelschuhen, die sie erst an der Treppe ins Wasser auszogen, so dass eine Reihe von Jimmy Choo und Laboutin die Stege säumte.

Ich schmiegte mich in die hinterste Ecke. Überall um mich herum wurde gesprochen, die Gespräche kamen mir bekannt vor – manchmal fielen sogar die Namen von Moskauer Restaurants –, aber irgendetwas fühlte sich seltsam an. Erst nach einer Weile verstand ich, was es war. Es war kein einziges Wort über den Krieg zu hören, nicht einmal eine Diskussion über Nachrichten oder Politik. Diese Leute schienen aus einer bequemen Zeit vor der Annexion der Krim hierher versetzt worden zu sein, als, wie sie zu sagen pflegten, „Politik kein Thema war“.

Der Putinismus hat die Menschen der Politik entfremdet

Ich glaube, dass einer der Gründe für die humanitäre Katastrophe namens „Putinismus“ darin liegt, dass die Menschen in Russland der Politik entfremdet wurden. Wahlfälschungen, die Verbannung regimekritischer Personen sogar von Posten auf den unteren Ebenen des Machtsystems und die totale Propaganda – all das hat die Menschen dazu gebracht, zu akzeptieren, dass sie die Realität in keinster Weise beeinflussen können.

In Russland habe ich Menschen getroffen, die zu allen Problemen sagten: „Naja, die da oben werden das schon regeln.“ Meiner Erfahrung nach waren das aber immer ziemlich arme Leute, die damit beschäftigt waren, Geld zu verdienen, um sich und ihre Kinder zu ernähren. In Berlin erlebte ich es genau umgekehrt – die Menschen schienen genug für sich selbst gesorgt zu haben, dass sie es sich leisten konnten, sich nicht um Politik zu kümmern. Nicht einmal das Wort „Putin“ war an diesem heißen Tag am Halensee zu hören.

Im russischen Berlin meiner Freunde – Journalisten, Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller – ist es dagegen praktisch das einzige Wort, das man hört. Eines der Zentren solcher Diskussionen ist das Theater-Café Panda, das sich in der Kulturbrauerei befindet. Panda ist ein seltener Veranstaltungsort, an dem es gelingt, ukrainische und russische Programme zu kombinieren. Schriftsteller, Dichter und Musiker treten hier häufig auf – und im Publikum spürt man sofort den Keil zwischen den russischen Emigranten, es gibt „die Alten“ und „die Neuen“.

Zur Person Anna Narinskaya © Privat Anna Narinskaya ist eine russische Journalistin, Literaturkritikerin und Ausstellungskuratorin. Sie ist 1966 geboren und arbeitete unter anderen für das Moskauer Büro der BBC. Außerdem schrieb sie Kulturartikel für das Expert Magazine. Bis 2017 war sie Autorin des Kommersant-Verlags für Kulturpolitik, seitdem auch für die regimekritische Zeitung Novaya Gazeta.

Ich gehöre zu den Neuen. Das heißt, zu denjenigen, die erst kamen, als es „heiß herging“, als in der Ukraine die ersten Raketen einschlugen und in Russland alle Opposition immer massiver unterdrückt wurde. Und die – so ist es von vielen Russen zu hören, die schon länger in Berlin leben – zuvor in den „fetten“ Jahren von Putins Russland „still und leise“ Karriere gemacht haben. Die „Alten“, das sind die, die Russland unmittelbar nach der Annexion der Krim verlassen haben. Sie gingen damals teils aus Abscheu und teils aus dem Gefühl heraus, dass Putin es nicht dabei belassen wird, die Krim einfach „hinzuzufügen“.

Die Gespräche drehen sich im Panda oft um zwei Dinge: Die Abschaffung der russischen Kultur und die kollektive Verantwortung aller Russen unabhängig von ihrer Meinung für den Angriff auf die Ukraine. Emigranten, die schon länger hier sind, sehen das radikaler: Ja, sagen sie, die russische Kultur hat es verdient, zumindest vorläufig ausgelöscht zu werden. Schließlich hat die über die Jahrzehnte weitergetragene kreative Kraft von Tolstoi und Tschaikowsky die Bombardierung der Ukraine auch nicht verhindert. Auch das Schaffen von Russen, die sich heute mit Kultur beschäftigen, blieb dieser Argumentation folgend wirkungslos. Sie müssen ihre Niederlage akzeptieren – und schweigen.

Vielleicht werden meine Studenten jetzt von einem Kriegsbefürworter unterrichtet

Schuld sind außerdem alle. Vor allem diejenigen, die bis zum Krieg in Russland gelebt haben. Und es spielt keine Rolle, ob sie zu Anti-Putin-Kundgebungen gingen oder sich gegen das Regime aussprachen. Wer dort war, ist schuldig. Weil er oder sie mithalf, die Täuschung aufrechtzuerhalten, Russland sei ein normales Land. Ich zum Beispiel lehrte an einer Universität und kuratierte Ausstellungen in Museen, ich habe also zum kulturellen Betrieb des Landes beigetragen.

Manchmal antworte ich darauf, dass jede freie Meinungsäußerung in Russland gerade in den vergangenen Jahren wichtig war – und unglaublich gefragt bei denen, die nicht auf Putins Propaganda hereingefallen waren. Ihr Interesse machte jede Aufklärungsarbeit in Russland so lohnend. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es richtig war, Russland zu verlassen. Was ist zum Beispiel aus meinen Studenten geworden? Vielleicht werden sie jetzt von einem Kriegsbefürworter unterrichtet.

In den Monaten, in denen ich in Berlin lebe, habe ich dieses Gespräch schon oft geführt. Der russischen Intelligenz hat es immer an Solidarität gefehlt. Und in den letzten zwanzig Jahren ist diese Uneinigkeit fast zu ihrer Haupteigenschaft geworden. Eine Eigenschaft, die das Regime mit besonderer Sorgfalt ausgenutzt hat. Heute scheinen wir noch immer nicht in der Lage zu sein, uns auf etwas zu einigen. Nicht einmal bezogen auf unsere eigene Katastrophe.

Auf einem meiner Streifzüge zu den Adressen von Vladimir Nabokov fand ich in der Passauer Straße 12, wo Nabokov und seine Frau 1926 wohnten, ein kleines Café. Es war niemand drin und nur die Mädchen an der Theke unterhielten sich auf Russisch miteinander. „Sind Sie aus Russland oder aus der Ukraine?“, fragte ich. Russisch ist ja für viele Menschen aus der Ostukraine die erste Sprache. „Also, Tee oder Kaffee?“, lautete die Antwort. Kein Politik, auch hier nicht. Ich nahm Tee.

