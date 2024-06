Demonstrativer Überflug Militärflugzeuge über dem Berliner Wannsee zu sehen

Demonstrativer Überflug: Die Luftwaffe und die US Air Force haben am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr mit Militärmaschinen in niedriger Höhe den Wannsee überflogen.

Damit sollte, wie es in einer Mitteilung der Bundeswehr hieß, ihre „starke und langjährige Verbundenheit als Bündnispartner“ gezeigt werden.

Dabei kamen laut den Angaben ein US-Tankflugzeug (Boeing KC-135), zwei deutsche Eurofighter-Kampfjets sowie ein deutsch-französisches Transportflugzeug (Lockheed C-130J) zum Einsatz. Das Tankflugzeug sollte dabei in etwa 300 Meter Höhe fliegen. (Tsp)