Der Ernst des Spielens „Alles, was zu gefährlich wäre im realen Leben, kann ein Kind üben“

Rollenspiele sind für Kinder oft das Tollste überhaupt, für viele Eltern eher etwas Nerviges, mit dem sie irgendwie umgehen müssen. Selbst den bereitwilligsten Eltern kann es schwer fallen, den kindlichen Enthusiasmus noch zu teilen, wenn sie zum hundertsten Mal der Arzt, das Baby oder die Katze sein sollen. Oder sie schon wieder als Postamt oder als Einkäuferin herhalten müssen. Manchmal führt das sogar dazu, dass Erwachsene ungehalten auf das Kind und seine Ideen reagieren. André Stern, Autor des Buches „Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben“ erklärt, warum Eltern Kinder auch dann unterstützen sollten. Und wann sie auch mal „Nein“ zum Mitspielen sagen sollten.

Herr Stern, warum ist spielen für Kinder überhaupt so wichtig?

Spielen ist die einzige aller Tätigkeiten, die uns in einen Zustand versetzt, in dem wir alle Informationen, denen wir begegnen, gleich verstehen. Darum geht es ja: Nicht nur darum, sie zu speichern, sondern sie zu verstehen. Und wenn man sie einmal verstanden hat, passiert die Speicherung automatisch. Alle anderen Versuche sind verzweifelt und scheitern auch, wie man weiß, spektakulär.

Also ist spielen gleich lernen?

Wir haben ein großes Missverständnis was Lernen betrifft. Wir meinen, dass Lernen etwas ist, dass wir aktiv tun, aber es ist etwas, dass uns geschieht. Unser Gehirn ist nicht optimiert für das Speichern von Informationen, das macht es nicht gerne. Aber es ist optimiert für das Lösen von Problemen. Wenn wir auf der Suche nach der Lösung für ein Problem sind und wir einer Information begegnen, die uns helfen kann es zu beheben, dann wird sie verstanden und gespeichert.

Um es anders zu sagen, die emotionalen Zentren in uns müssen aktiviert werden, damit eine Information gespeichert wird. Ansonsten geht sie zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Deshalb vergessen Menschen auch 80 Prozent von dem, was sie in der Schule haben lernen „müssen“. Die anderen 20 Prozent haben in irgendeiner Weise etwas in uns berührt, weshalb sie gespeichert wurden. Es gibt keine Möglichkeit, diese Zentren extrinsisch zu aktivieren, außer durch das Spielen und das wissen unsere Kinder.

Und was genau passiert beim Rollenspiel?

Kinder widmen sich in ihrer Kindheit drei Hauptritualen: Dem Nachahmen, dem Spielen und dem Wiederholen. Wenn ein Kind beispielsweise beobachtet wie die Müllabfuhr die Mülltonnen entleert und es diesen Vorgang interessant findet, wird die Situation gleich nachgeahmt. Und das sogar bis ins kleinste Detail, die Geräusche des Müllabfuhrautos und der Maschinen werden naturgetreu nachgemacht, darin sind Kinder genial. Das Kind speist dann die neue Information, die es in der Lage war nachzuahmen, ein in seine Welt des Spielens.

Wenn es nach Ihnen ginge, würden Kinder das selbe Spiel hundert Mal wiederholen. Sie werden nicht müde darin. André Stern, Experte fürs Spielen und Lernen

Das reine Nachahmen genügt aber nicht, also wird es eingebaut in eine Geschichte und dazu benutzt das Kind seine Fantasie. Es müssen nicht mal reale Gegensteine vorhanden sein, so können auch einfache Steine als Mülltonnen dienen, dann spielen die Steine Rollen, das Rollenspiel der Mülltonnen. Dieses Spiel wird dann immer wieder gespielt. Wenn es nach Ihnen ginge, würden Kinder das selbe Spiel hundert Mal wiederholen. Sie werden nicht müde darin. Sie fleischen die Dinge ein, bis sie sie ganz durchdrungen haben.

Hundert Mal das Gleiche spielen, da können Erwachsene ja aber schon mal an ihre Grenzen kommen oder?

Ja, das ist die Stelle, an der manche Erwachsene anfangen das Spiel des Kindes voller Spott zu betrachten. Auf der anderen Seite bewundern wir aber Musiker:innen oder Sportler:innen, die stundenlang üben oder trainieren. Was tun die anderes als ein Kind, das stundenlang ein Rollenspiel spielt? Erst wenn es quasi beruflich ist, dann nimmt man das plötzlich ernst.

Zur Person André Stern wurde 1971 in Paris geboren. Der Autor, Theaterproduzent, Gitarrenbauer und Musiker beschreibt in seinen Büchern „Reise in das unbekannte Land des Vertrauens“ und „Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben“, welches Potential in Kindern erweckt wird, wenn sie mit Vertrauen groß werden und ganz aus sich heraus spielend lernen dürfen. Er arbeitet eng mit seinem Vater, dem Pädagogen und Forscher Arno Stern, zusammen und ist Initiator der Bewegung „Ökologie der Kindheit“.

Haben Rollenspiele also eine echte Funktion für das spätere Leben?

Die Kinder beobachten uns die ganze Zeit und in ihrer imaginären Welt sehen sie sich, wenn sie dann so groß sind wie wir und sie das tun, was wir heute tun. Viele Dinge von denen wir denken, wir müssten sie Kindern irgendwann beibringen, tun sie in ihrem Kopf schon längst. Das alles dient der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben als Erwachsene:r. Deshalb sind Rollenspiele so wichtig.

Zum Beispiel: Spiele ich die Rolle des/der Verkäufer:in nicht, wie will ich dann den einfachen Vorgang des Einkaufen verstehen, wenn ich jetzt nicht als dreijähriges Kind zum Markt gehen und dort ganz alleine einkaufen kann. Aber ich kann meine Eltern bitten bei mir einzukaufen. Das ist nur in diesem Setting möglich. Und das ist ernst. So lebt ein Kind die Realität.

Für Kinder kann eine Kreidezeichnung zum Feuerwehrwagen mit allen Details werden. © Getty Images/iStockphoto

Ich kann als dreijähriges Kind auch nicht einen ganzen Feuerwehrlastwagen fahren, aber ich kann mit Mama oder Papa auf zwei Stühlen sitzen und sagen „Wir sitzen jetzt im Feuerwehrauto“. Die Kinder haben eine so unglaubliche imaginäre Welt, dass sie fähig sind einen ganzen Feuerwehrwagen mit allen Details zu sehen, obwohl keiner da ist. Alles was zu gefährlich wäre im realen Leben, kann ein Kind in der Welt des Spielens üben. Und es besitzt die unglaubliche Gabe die imaginäre und die reale Welt nicht zu trennen sondern sie miteinander kommunizieren zu lassen. Diese Fähigkeit ist das, was wir auch Kreativität nennen und bei Erwachsenen bewundern.

Was können Erwachsene im Spiel mit Kindern lernen?

Das erste was man lernen kann, ist die Aufrichtigkeit. Die Kinder sind das einfach knallhart: aufrichtig. Das ist die unglaubliche Freiheit des Kindes, des spielenden Kindes. Wenn man von Rollenspielen spricht, darf man auch nicht vergessen, dass wir Erwachsenen uns ja die ganze Zeit an Rollen halten, obwohl sie uns auch manchmal gar nicht gefallen. Unsere Kinder sind die einzigen, die sich erlauben diese Rollen anders zu spielen oder sie zu vertauschen. Wenn wir uns von ihnen inspirieren lassen würden und auch diese spielerische Leichtigkeit hätten, dann wären wir vielleicht nicht so gefangen in unserer eigenen Rollen. Schließlich sind wir so facettenreich und verändern uns ständig.

Wenn Eltern es schaffen eine halbe Stunde wirklich aufrichtig mit ihrem Kind zu spielen, so ist es danach für die nächsten Stunden fähig, sich alleine zu unterhalten. André Stern, Freilern-Experte

Wie schafft man es, sich aufrichtig auf das Spiel einzulassen?

Es ist wichtig zu verstehen, dass wir oft so gefangen sind in der Rolle des Erziehers/der Erzieherin, dass es uns Mühe bereitet, uns davon zu befreien. Das heißt nicht ständig Dinge in unsere Kinder reingeben zu wollen, sondern zu gucken, was aus ihnen heraus kommt. Dafür sind zwei Schlüsselgedanken wichtig: Erstens: Unsere Kinder werden so wie wir sie sehen. Zweitens: Sie werden so, wie sie uns sehen. Es ist wichtig, das zu fühlen. Unsere Kinder sind sehr loyal und sehr schnell erfüllt. Wenn Eltern es schaffen eine halbe Stunde wirklich aufrichtig mit ihrem Kind zu spielen, so ist es danach für die nächsten Stunden fähig, sich alleine zu unterhalten.

Und wenn Eltern mal keine Lust mehr haben mitzuspielen?

Dass Eltern auch mal satt sind, das ist normal. Ich kann meinem Kind ganz klar und ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht mehr spielen möchte. Die Kinder nehmen ja sowieso wahr, wenn wir nicht mehr voll dabei sind. Wenn wir dann trotzdem weitermachen, leben wir vor, dass es auch eine Möglichkeit ist, im Leben nicht aufrichtig zu sein. Ehrlichkeit und eine Begegnung auf Augenhöhe dienen hier der gegenseitigen Bereicherungen.

Wenn es aber zum Beispiel so ist, dass ein Kind das eine spielen möchte und der Erwachsene lieber etwas anderes, kann es sinnvoll sein, herauszufinden, wie ein Spiel für beide interessant wird. Dazu braucht es manchmal nur fünf Minuten ehrliches Eintauchen in die Welt des Kindes. Und die Feststellung: Unsere Bedürfnisse sind gleich wichtig. Dann lebe ich als Erwachsene:r vor, dass es kreative Lösungen gibt.

Gibt es auch noch andere Wege, das Spiel der Kinder zu fördern?

Kinder wollen in die weite Welt hinaus, wo sie auch Neuem begegnen können. Am Besten an Orte, die auch die Eltern interessieren. Dort können sie andere Menschen jeden Alters treffen, die mit ihnen spielen und von denen sie lernen können. Mit Mama und Papa kann man schließlich nur eine begrenzte Anzahl an Rollenspielen spielen, weil sie einiges gar nicht spielen wollen und in einigem gar nicht kompetent sind.

Kinder bauen auch ihre eigenen Netzwerke, wenn man sie lässt. Mein Sohn hat so beispielsweise einen Mähdrescherfahrer kennengelernt, bei dem er jetzt regelmäßig mitfahren darf. Planen kann man so etwas natürlich nicht, sondern es muss frei sein. „Wir gehen in die weite Welt hinaus, und begegnen einer/einem…“. Das Fundament des Kind ist aber der Heimathafen, wo es geliebt wird, weil es so ist, wie es ist: ein spielendes Wesen.

