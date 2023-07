Der Konditorei-Besuch ist Pflicht Eine kulinarische Tour durch die Sonnenallee mit Spitzenkoch Gal Ben Moshe

Sogar für Sonnenallee-Verhältnisse ist an diesem Mittwochmittag richtig was los. Kinder mit Schulranzen flitzen über den Bürgersteig, Händler wuchten Wassermelonen in Regale, Lieferwagen stoppen in zweiter Reihe, Fahrradfahrer drängen sich zwischen ihnen und den parkenden Autos vorbei, der M41er-Bus hupt und überall hängen Luftballons vor den Läden. Berlins arabischste Straße feiert Eid ul-Adha, das wichtigste Fest des Islam, das zum Höhepunkt der Wallfahrt nach Mekka begangen wird.