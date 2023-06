Der Müll, die Stadt und der Kot Nachts, wenn in Berlin die Sprühdosenarmee kommt

Vielleicht hilft am Ende ja magisches Denken? Die Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) hat vorgeschlagen, in den Parks ihres Bezirks weniger Müllbehälter zu installieren. Die Menschen würden dann, so glaubt sie, auch weniger Zeug mitnehmen und mehr wieder mit nach Hause – das Problem wäre in dieser Logik durch den völligen Verzicht auf Mülleimer gelöst.