Tagesspiegel Plus „Der Terror der Hamas begleitet uns bei jedem Atemzug“ : Angehörige erinnern auf dem Bebelplatz in Berlin an die Geiseln

Auf dem Bebelplatz in Berlin steht nun der Nachbau eines Hamas-Tunnels – ähnlich den Orten im Gazastreifen, wo israelische Geiseln gefangen gehalten werden. Deren Verwandte hoffen weiter.