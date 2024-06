Die Beatsteaks mit neuem Album „Wer Berlin ganz doll liebt, der hasst es auch ein bisschen“

Peter Baumann und Arnim Teutoburg-Weiß, Sie hatten Ihren ersten Bandauftritt 1995 auf einer Abifeier in Lichtenberg. Was ist von damals geblieben?

ATW: Ich glaube, dass wir eine gewisse Energie erzeugen und versuchen, die zu übertragen. Uns hat es damals geflasht, dass wir vorher nicht wussten, dass uns das so viel Spaß macht. Und dass der Spaß, wenn er sich dann auch noch überträgt, doppelt und dreifach wirkt. Das war die beste Droge meines Lebens!