Die europäischen Oscars Verleihung des Europäischen Filmpreises beginnt in Berlin

Die Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin hat am Samstagabend begonnen. Zu der mehrstündigen Gala mit rund 1000 erwarteten Gästen kamen auch Nominierte wie die deutschen Schauspieler Sandra Hüller und Christian Friedel („The Zone Of Interest“).

Der Europäische Filmpreis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 4600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten in etlichen Kategorien über die Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen, ähnlich wie bei den Oscars in den USA.