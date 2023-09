„Die Gäste besichtigten das Sommerbad Kreuzberg“ Worin der Zweck von Städtepartnerschaften besteht

Was ist der Zweck einer Städtepartnerschaft? Und weshalb liegt den Berliner Offiziellen trotz immer größerer internationaler Differenzen immer noch so viel daran? Vitali Klitschko und Kai Wegner haben in dieser Woche die Partnerschaft Kiew-Berlin besiegelt, ein wichtiger symbolpolitischer Schulterschluss. Einige Tage davor war eine Berliner Delegation in Jakarta, und die Anwesenheit der Wirtschaftssenatorin machte deutlich, dass es dort um etwas anderes, Normales ging: Um wirtschaftliche Belange, um das Knüpfen von Kontakten zu den Eliten aufstrebender Länder. Tel Aviv ist offenbar der nächste Kandidat.