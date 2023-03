Die Kugeln verfehlten sie 29-Jähriger schießt in Berlin auf seine Schwester

Ein 29 Jahre alter Mann soll in Berlin-Mitte Schüsse auf seine eigene Familie abgegeben haben. Ein Jugendlicher habe die Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht zu einem Mehrfamilienhaus am Schöneberger Ufer alarmiert, weil er mehrere Schüsse gehört hatte, teilte die Berliner Polizei mit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, teilte die 36-jährige Schwester des Jugendlichen den Beamten mit, sie habe kurz zuvor auf dem Balkon der Wohnung gestanden, als ihr 29 Jahre alter Bruder von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe in ihre Richtung abfeuerte. Die Projektile verfehlten die Frau jedoch und schlugen stattdessen in das Fenster eines danebenliegenden Zimmers ein. In dem Raum hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf.

Es gab keine Verletzten. Der polizeibekannte 29-Jährige floh in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)

