Die Luft- und Raumfahrtmesse ILA beginnt Sicherheit und Verteidigung haben besondere Bedeutung

Ob sich der Bundeskanzler wohl wieder mit Flugtaxi zeigen wird? Am Anfangstag der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am Flughafen BER gibt es traditionell den Kanzlerrundgang. Beim letzten Mal war der Stopp beim Pavillon von Volocopter einer der Höhepunkte. Olaf Scholz (SPD) stand vor dem futuristischen und auf den ersten Blick überraschend großen, elektrisch betriebenen Senkrechtstarter.

Die Veranstalter der ILA erwarten in diesem Jahr rund 600 Aussteller aus etwa 30 Ländern. Gezeigt werden Forschungsprojekte und Fluggeräte für die zivile sowie militärische Luftfahrt. Die Bundeswehr ist der größte Aussteller auf dem Gelände in Schönefeld. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schauten sich alles bereits bei einem gemeinsamen Vorab-Rundgang an.

Doch der Glanz hat nachgelassen. Auf den letzten Metern vor der Zulassung droht den beiden deutschen Herstellern Lilium und Volocopter das Geld auszugehen, die Investoren sind skeptischer geworden.

46 Milliarden Euro betrug der Gesamtumsatz der Luftfahrtbranche 2023

Insolvenzgefahr ist jedoch nicht die Nachricht, die von der laut Eigenbeschreibung „größten Innovationsmesse der Luft- und Raumfahrt in der EU“ ausgehen soll. Dazu gibt es auch wenig Grund. Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie hat die Coronakrise hinter sich gelassen und ist stärker als je zuvor. Der Gesamtumsatz der Branche lag im vergangenen Jahr bei 46 Milliarden Euro, teilt der ILA-Veranstalter, der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mit. 115.000 Beschäftigte zähle die Branche hierzulande und leiste mit einer Exportquote von 67 Prozent ihren Beitrag zum deutschen Wirtschaftsmodell.

Militärische Luftfahrt ist Treiber

Ein Treiber ist dabei die militärische Luftfahrt. Seit der von Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“ in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine wächst das Segment. Schon beim letzten Mal hatte der Kanzler wenig Scheu, sich auch vor bewaffnete Kampfflugzeuge zu stellen. Auch hat die SPD ihre jahrelange ablehnende oder zumindest hinauszögernde Zustimmung zu bewaffneten Drohnen aufgegebenen. Scholz Rundgang ähnelte beim letzten Mal einem Rüstungs-Shopping.

Die Bundeswehr ist der größte Einzelaussteller, und sie wird im neuen Defence Park einen wesentlichen Anteil aller ausgestellten Fluggeräte präsentieren. Michael Schöllhorn, Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)

„Sicherheit und Verteidigung kommt auf der ILA besondere Bedeutung zu, denn unsere Industrie leistet einen erheblichen Beitrag zur Zeitenwende“, teilt der BDLI mit. „Die Bundeswehr ist der größte Einzelaussteller, und sie wird im neuen Defence Park einen wesentlichen Anteil aller ausgestellten Fluggeräte präsentieren.“ Dennoch brauche es mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit beim Aufwuchs des Verteidigungshaushalts, erklärt BDLI-Präsident Michael Schöllhorn.

Die Orderbücher von Airbus sind voll

Mit großem Abstand der größte Umsatzbringer der Branche bleibt jedoch der zivile Flugzeugbau. Ein Großteil der insgesamt 600 ILA-Aussteller verdient damit sein Geld. Allen voran Airbus, dessen Orderbücher quasi bis zum Ende des Jahrzehnts voll sind. Und auch in den 2030er-Jahren werden es Tausende konventionell angetriebene Flugzeuge sein, die der weltweit größte Hersteller für den weiter stark wachsenden weltweiten Luftverkehr baut.

Wenn man mit den Experten aus der Industrie spricht, sagen die: Vor 2045 braucht man von einer marktreifen neuen Antriebstechnologie nicht auszugehen. Volker Ratzmann, Vice-President für Public Affairs der DHL Group

„Wenn man mit den Experten aus der Industrie spricht, sagen die: Vor 2045 braucht man von einer marktreifen neuen Antriebstechnologie nicht auszugehen“, erklärt Volker Ratzmann, Vice-President für Public Affairs der DHL Group, die eine große Anzahl Frachtflugzeuge betreibt. Und auch dann werde es weitere Jahrzehnte dauern, bis neue Flugzeugtypen in einer Anzahl gebaut würden, dass sie die konventionell angetriebenen verdrängten. Für die angestrebte Klimaneutralität des Sektors bis 2050 bleiben daher eigentlich nur nachhaltige, strombasierte Flugkraftstoffe (E-SAF) als Option.

Für ihre Einführung hat die EU Beimischquoten beschlossen, doch der Markthochlauf stockt. Der Staat müsse mehr Investitionsanreize setzen, fordert die Industrie. Wie das gelingen soll, will Ratzmann am Mittwoch als Vertreter des „Arbeitskreises klimaneutrale Luftfahrt“ auf einer der ILA-Bühnen erklären.

Vorerst bleibt es beim riesigen Erdöl-Verbrauch der großen Jets. Wobei der größte unter ihnen, die doppelstöckige A380, voll besetzt vergleichsweise effizient unterwegs ist. Emirates präsentiert den Riesenflieger einmal mehr im „Static Display“ der ILA. Zu gerne würde die Golf-Airline auch Berlin ansteuern, doch seit vielen Jahren verhindert das die Bundesregierung.

Das Hauptaugenmerk der beiden Landespolitiker Wegner und Woidke bei ihrem ILA-Vorab-Rundgang galt den Ausstellern aus Berlin und Brandenburg wie Rolls-Royce, MTU Aero Engines, Astro- und Feinwerktechnik Adlershof sowie FAST – Future Aviation Simulation Technologies. Die Hauptstadtregion sei mit global agierenden Konzernen, hoch spezialisierten Kleinbetrieben, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Universitäten eines der Kompetenzzentren der deutschen Luft- und Raumfahrt, sagt Wegner. „Dabei setzen die regionalen Akteure Maßstäbe für eine zukunftsfähige, emissionsarme Luftfahrt.“