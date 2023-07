Die Polizei ermittelt Fußgänger fällt in Berlin gegen Bus und stirbt

Ein 65-jähriger Fußgänger ist in Treptow-Köpenick gegen einen Bus gefallen. Er verstarb kurz darauf im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Mann am Mittwochnachmittag an einer Bushaltestellte in der Köpenicker Landstraße in Baumschulenweg zunächst aus einem Bus aus. Daraufhin soll die 49-jährige Busfahrerin angefahren sein, um die Fahrt fortzusetzen. Dann soll der 65-Jährige gegen den Bus gefallen und zu Boden gegangen sein.

Ersthelfer, Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 65-Jährige laut Polizei kurze Zeit später. Die Busfahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant versorgt.

Ob die Busfahrerin beim Anfahren den Mann mit dem Bus gestreift hat oder er von selbst gegen den Bus fiel, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Während der ersten Versorgung am Unfallort war die Köpenicker Landstraße ab der Baumschulenstraße für rund eine halbe Stunde gesperrt. (dpa)